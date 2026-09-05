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Serhat Kılıç’ın ölümü şüpheli bulundu! Evindeki detay dikkat çekti, hepsi masadaydı...

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Kağıthane’deki evinde kız arkadaşı tarafından ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Kılıç’ın ikametinde inceleme yapan ekipler uyuşturucu madde buldu. Ailesi ve sevenlerini hüzne boğan Kılıç’ın ölümü kayıtlara “şüpheli” olarak geçti.

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Oyuncu Serhat Kılıç’tan haber alamayan kız arkadaşı Özlem E. (50), evine gitti. Çaldığı kapıyı açan olmayınca paniğe kapılan Özlem E., Kılıç’ın evine kendisinde bulunan anahtarla girdi.

Serhat Kılıç’ın ölümü şüpheli bulundu! Evindeki detay dikkat çekti, hepsi masadaydı...
Başlık ResmiSerhat Kılıç’ın ölümü şüpheli bulundu! Evindeki detay dikkat çekti, hepsi masadaydı...

KORKUNÇ MANZARA İLE KARŞILAŞTI

Serhat Kılıç'ı salonda oturur halde bulan kadın durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri Kılıç’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Serhat Kılıç’ın ölümü şüpheli bulundu! Evindeki detay dikkat çekti, hepsi masadaydı...
Başlık ResmiSerhat Kılıç’ın ölümü şüpheli bulundu! Evindeki detay dikkat çekti, hepsi masadaydı...

SERHAT KILIÇ’IN ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ

Öte yandan, yapılan incelemelerde Kılıç’ın vücudunda kesi, yara ve darp izine rastlanmadı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, Kılıç’ın evinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Serhat Kılıç’ın ölümü şüpheli bulundu! Evindeki detay dikkat çekti, hepsi masadaydı...
Başlık ResmiSerhat Kılıç’ın ölümü şüpheli bulundu! Evindeki detay dikkat çekti, hepsi masadaydı...

Ekipler tarafından Kılıç'ın vefatı 'şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçti.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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