Yeni indirim gelir mi? Faiz kararı için 8 tahmin

Piyasalarda dikkatler 10 Eylül Perşembe günü açıklanacak TCMB faiz kararına çevrildi. Mevcut politika faizi %37’de bulunuyor. Son olarak geçen ay piyasa fonlaması %40’tan politika faizi seviyesine çekilmişti. Ağustosta TÜFE’nin aylık bazda %1,84 ile beklentilerin sınırlı da olsa altında kalmasının ardından sekiz kurumdan faiz beklentisi geldi. İşte kritik perşembe öncesi son tahminler…

Piyasalarda eylül ayı önemli veri akışı ve hareketli fiyatlamalarla başladı. Orta Doğu’da belirsizlikler sürerken petrolün varil fiyatı geçen hafta %8,56 prim yaptı ve 95,85 dolara yükseldi. Yeni haftada da arz riskleri gündemde kalmaya devam ediyor. İlk işlemlerde Brent petrolün varili 96,75 dolardan fiyatlandı.

Türkiye piyasaları ise eylül ayını %2,3 ile beklentilerin altında kalan ikinci çeyrek büyüme rakamı ve ağustos enflasyonu ile karşıladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık yüzde 1,84 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,75 seviyesinden yüzde 31,51'e geriledi. Aylık TÜFE’de artış %1,95 civarında bekleniyordu. Dolayısıyla açıklanan veri, beklentilerden sınırlı da olsa düşük geldi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Yeni hafta düşüşle başladı! Altın fiyatları için 2 senaryo

ULAŞTIRMANIN KATKISI

Ağustosta enflasyonu yukarı taşıyan başlıca gruplar ulaştırma, konut, eğitim ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Ulaştırma grubu yüzde 4,82'lik aylık artışla enflasyona 0,82 puan katkı yaptı ve ayın en güçlü yukarı yönlü etkisini oluşturdu. Burada motorin, benzin ve hava yolu taşımacılığı fiyatlarındaki artışlar öne çıktı.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki artış ise yüzde 0,22 ile sınırlı kaldı. Bu durum manşet enflasyonu aşağı çeken başlıca unsur oldu.

TALEP DE YAVAŞLIYOR

Verinin ardından finans kuruluşlarından dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Akbank ve İş Yatırım, ağustos TÜFE verisindeki ılımlı görünümün yalnızca mevsimsel faktörlerle açıklanamayacağını belirtti. İki kurum, iç talepteki yavaşlamanın da maliyet şoklarının fiyatlara geçişini sınırladığını ifade etti.

İş Yatırım ayrıca enflasyonun ana eğiliminin üç aylık ortalamasının 2021 sonundan bu yana en düşük seviyelere gerilediğine dikkat çekti.

Yeni indirim gelir mi? Faiz kararı için 8 tahmin

PETROL FİYATINA DİKKAT

Öte yandan enerji ve rafine petrol ürünlerindeki yüksek fiyat artışlarının üretici maliyetlerini artırdığı, bunun ilerleyen aylarda tüketici fiyatlarına yansıyabileceği de belirtiliyor.

Kurumların önemli bölümü, enerji fiyatları ve jeopolitik gelişmeleri, önümüzdeki dönemin başlıca yukarı yönlü riskleri arasında gösterdi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt ve ulaştırma fiyatları üzerinden TÜFE'ye muhtemel yansımaları eylül-ekim döneminde de yakından izlenecek.

YIL SONU TÜFE TAHMİNLERİ

Yıl sonu TÜFE tahmini paylaşan kurumların beklentileri ise yüzde 28-yüzde 30 arasında yoğunlaştı. Tacirler Yatırım yüzde 28, Kuveyt Türk Yatırım yüzde 28,8, Alnus Yatırım yüzde 28,81, İntegral Yatırım ve Goldman Sachs yüzde 29 tahmininde bulundu.

OYAK Yatırım, Yatırım Finansman ve İş Yatırım yüzde 29,5; Garanti BBVA Yatırım, Gedik Yatırım, BBVA Research ve Akbank ise yüzde 30 yıl sonu TÜFE tahmini paylaştı.

Citi ise daha temkinli bir görünüm ortaya koyarak, enflasyonun yılı yüzde 30,9 seviyesinin hafif üzerinde tamamlayabileceğini öngördü.

Yeni indirim gelir mi? Faiz kararı için 8 tahmin

DİKKATLER 10 EYLÜL’DE

Piyasalarda dikkatler, TCMB’nin bu haftaki Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. BBVA Research, daha önce aralık ayında beklediği 100 baz puanlık faiz indirimi tahminini ekim ayına çekti. İş Yatırım da TCMB'nin ekim ayında 100 baz puanlık indirimle harekete geçebileceğini öngördü. Yabancı kurumlara bakıldığında Citi ve ING, eylül toplantısında politika faizinin sabit tutulacağı beklentisini korudu.

Alnus Yatırım, Kuveyt Türk Yatırım ve İntegral Yatırım, ekim ve aralık toplantılarında faiz indirimi bekliyor. Yatırım Finansman da ilk indirim için 22 Ekim'i işaret etti.

Sekiz kurumdan gelen son değerlendirmeler, 10 Eylül'deki Merkez Bankası toplantısında politika faizinin sabit kalabileceği tahminini öne çıkardı.Piyasalarda eylül ayı önemli veri akışı ve hareketli fiyatlamalarla başladı. Orta Doğu’da belirsizlikler sürerken petrolün varil fiyatı geçen hafta %8,56 prim yaptı ve 95,85 dolara yükseldi. Yeni haftada da arz riskleri gündemde kalmaya devam ediyor. İlk işlemlerde Brent petrolün varili 96,75 dolardan fiyatlandı.

Türkiye piyasaları ise eylül ayını %2,3 ile beklentilerin altında kalan ikinci çeyrek büyüme rakamı ve ağustos enflasyonu ile karşıladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık yüzde 1,84 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,75 seviyesinden yüzde 31,51'e geriledi. Aylık TÜFE’de artış %1,95 civarında bekleniyordu. Dolayısıyla açıklanan veri, beklentilerden sınırlı da olsa düşük geldi.

ULAŞTIRMANIN KATKISI

Ağustosta enflasyonu yukarı taşıyan başlıca gruplar ulaştırma, konut, eğitim ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Ulaştırma grubu yüzde 4,82'lik aylık artışla enflasyona 0,82 puan katkı yaptı ve ayın en güçlü yukarı yönlü etkisini oluşturdu. Burada motorin, benzin ve hava yolu taşımacılığı fiyatlarındaki artışlar öne çıktı.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki artış ise yüzde 0,22 ile sınırlı kaldı. Bu durum manşet enflasyonu aşağı çeken başlıca unsur oldu.

TALEP DE YAVAŞLIYOR

Verinin ardından finans kuruluşlarından dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Akbank ve İş Yatırım, ağustos TÜFE verisindeki ılımlı görünümün yalnızca mevsimsel faktörlerle açıklanamayacağını belirtti. İki kurum, iç talepteki yavaşlamanın da maliyet şoklarının fiyatlara geçişini sınırladığını ifade etti.

İş Yatırım ayrıca enflasyonun ana eğiliminin üç aylık ortalamasının 2021 sonundan bu yana en düşük seviyelere gerilediğine dikkat çekti.

Yeni indirim gelir mi? Faiz kararı için 8 tahmin

PETROL FİYATINA DİKKAT

Öte yandan enerji ve rafine petrol ürünlerindeki yüksek fiyat artışlarının üretici maliyetlerini artırdığı, bunun ilerleyen aylarda tüketici fiyatlarına yansıyabileceği de belirtiliyor.

Kurumların önemli bölümü, enerji fiyatları ve jeopolitik gelişmeleri, önümüzdeki dönemin başlıca yukarı yönlü riskleri arasında gösterdi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt ve ulaştırma fiyatları üzerinden TÜFE'ye muhtemel yansımaları eylül-ekim döneminde de yakından izlenecek.

YIL SONU TÜFE TAHMİNLERİ

Yıl sonu TÜFE tahmini paylaşan kurumların beklentileri ise yüzde 28-yüzde 30 arasında yoğunlaştı. Tacirler Yatırım yüzde 28, Kuveyt Türk Yatırım yüzde 28,8, Alnus Yatırım yüzde 28,81, İntegral Yatırım ve Goldman Sachs yüzde 29 tahmininde bulundu.

OYAK Yatırım, Yatırım Finansman ve İş Yatırım yüzde 29,5; Garanti BBVA Yatırım, Gedik Yatırım, BBVA Research ve Akbank ise yüzde 30 yıl sonu TÜFE tahmini paylaştı.

Citi ise daha temkinli bir görünüm ortaya koyarak, enflasyonun yılı yüzde 30,9 seviyesinin hafif üzerinde tamamlayabileceğini öngördü.

Yeni indirim gelir mi? Faiz kararı için 8 tahmin

DİKKATLER 10 EYLÜL’DE

Piyasalarda dikkatler, TCMB’nin bu haftaki Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. BBVA Research, daha önce aralık ayında beklediği 100 baz puanlık faiz indirimi tahminini ekim ayına çekti. İş Yatırım da TCMB'nin ekim ayında 100 baz puanlık indirimle harekete geçebileceğini öngördü. Yabancı kurumlara bakıldığında Citi ve ING, eylül toplantısında politika faizinin sabit tutulacağı beklentisini korudu.

Alnus Yatırım, Kuveyt Türk Yatırım ve İntegral Yatırım, ekim ve aralık toplantılarında faiz indirimi bekliyor. Yatırım Finansman da ilk indirim için 22 Ekim'i işaret etti.

Sekiz kurumdan gelen son değerlendirmeler, 10 Eylül'deki Merkez Bankası toplantısında politika faizinin sabit kalabileceği tahminini öne çıkardı.

Haberle İlgili Daha Fazlası