Konteyner kentte dehşet! Karısı ve kızıyla birlikte toplam 4 kişiyi palayla yaraladı

Hatay'da ayrılma aşamasında olduğu imam nikahlı eşinin sığındığı konteyner kenti basan 60 yaşındaki M.Y., eşini, kızını, üvey kızını ve bacanağını palayla yaraladı. Alkollü olduğu öğrenilen M.Y., polis ekipleri tarafından kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalandı.

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi’nde 60 yaşındaki M.Y. isimli şahıs, alkollü olarak geldiği konteyner kentte yaşadığı tartışma sonrası imam nikahlı eşi E.Ş.’ye palayla saldırdı.

4 KİŞİYİ YARALADI

Çevredekilerin müdahalesine sinirlenen şahıs, öz kızı G.Y., üvey kızı D.I. ve bacanağı B.Ş. isimli şahısları da palayla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, 4 suç kaydı bulunan ve alkollü olduğu tespit edilen kocayı yakaladı.

Suç aletiyle birlikte yakalanan şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Öte yandan başından yaralanan imam nikahlı eşinin, bacanağının ve kızlarının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildiği.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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