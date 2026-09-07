Filenin Sultanları Dünya Şampiyonu oldu mu? Türkiye ikinci kez Avrupa Şampiyonu!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya daha imza attı. Finalde İtalya ile karşılaşan Filenin Sultanları, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden 3-2 galip ayrılarak Avrupa'da üst üste ikinci kez zirveye çıktı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan finalde Türkiye, geriye düştüğü karşılaşmayı çevirmeyi başararak altın madalyanın sahibi oldu. Şimdi ise ''Filenin Sultanları Dünya Şampiyonu oldu mu?'' sorusu gündemin merkezinde.
Türkiye'nin Avrupa şampiyonluğunun ardından voleybolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri de "Filenin Sultanları Dünya Şampiyonu oldu mu?" sorusu oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda finalde İtalya'ya 3-2 yenilerek gümüş madalya kazanmıştı.
FİLENİN SULTANLARI DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU MU?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda finale kadar yükselerek tarihindeki ilk dünya şampiyonası finalini oynadı. Finalde İtalya'ya 3-2 mağlup olan Türkiye, organizasyonu gümüş madalya ile tamamladı. İtalya ise dünya şampiyonu oldu.
2023 FIVB Voleybol Kadınlar Dünya Kupası'nda da altın madalyayı Türkiye almıştı.
TÜRKİYE KADIN MİLLİ VOLEYBOL TAKIMININ ALDIĞI MADALYALAR VE DERECELER
Dünya Şampiyonası
2025: Gümüş madalya - İkincilik
Dünya Kupası
2023 Tokyo: Altın madalya - Birincilik
Milletler Ligi
2023 Arlington: Altın madalya - Birincilik
2026 Makao: Altın madalya - Birincilik
2018 Nankin: Gümüş madalya - İkincilik
2021 Rimini: Bronz madalya - Üçüncülük
World Grand Prix
2012 Ningbo: Bronz madalya - Üçüncülük
Avrupa Şampiyonası
2023 Belçika-Estonya-Almanya-İtalya: Altın madalya - Birincilik
2026 Türkiye: Altın madalya - Birincilik
2003 Türkiye: Gümüş madalya - İkincilik
2019 Slovakya-Macaristan-Polonya-Türkiye: Gümüş madalya - İkincilik
2011 Sırbistan-İtalya: Bronz madalya - Üçüncülük
2017 Azerbaycan-Gürcistan: Bronz madalya - Üçüncülük
2021 Sırbistan-Bulgaristan-Hırvatistan-Romanya: Bronz madalya - Üçüncülük
Avrupa Voleybol Ligi
2014 Rüsselsheim: Altın madalya - Birincilik
2009 Kayseri: Gümüş madalya - İkincilik
2011 İstanbul: Gümüş madalya - İkincilik
2015: Gümüş madalya - İkincilik
2010 Ankara: Bronz madalya - Üçüncülük
Avrupa Oyunları
2015 Azerbaycan: Altın madalya - Birincilik
Akdeniz Oyunları
2005 İspanya: Altın madalya - Birincilik
2026 İtalya: Altın madalya - Birincilik
1987 Suriye: Gümüş madalya - İkincilik
1991 Yunanistan: Gümüş madalya - İkincilik
1997 İtalya: Gümüş madalya - İkincilik
2001 Tunus: Gümüş madalya - İkincilik
2009 İtalya: Gümüş madalya - İkincilik
2013 Türkiye: Gümüş madalya - İkincilik
2022 Cezayir: Gümüş madalya - İkincilik
1975 Cezayir: Bronz madalya - Üçüncülük
1993 Fransa: Bronz madalya - Üçüncülük
2018 İspanya: Bronz madalya - Üçüncülük
İslami Dayanışma Oyunları
2021 Konya: Altın madalya - Birincilik
2025 Riyad: Altın madalya - Birincilik
2017 Bakü: Gümüş madalya - İkincilik
Montreux Volley Masters
2015 Montreux: Altın madalya - Birincilik
2016 Montreux: Bronz madalya - Üçüncülük
2018 Montreux: Bronz madalya - Üçüncülük
Olimpiyatlar
2024: Dördüncülük