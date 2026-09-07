A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya daha imza attı. Finalde İtalya ile karşılaşan Filenin Sultanları, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden 3-2 galip ayrılarak Avrupa'da üst üste ikinci kez zirveye çıktı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan finalde Türkiye, geriye düştüğü karşılaşmayı çevirmeyi başararak altın madalyanın sahibi oldu. Şimdi ise ''Filenin Sultanları Dünya Şampiyonu oldu mu?'' sorusu gündemin merkezinde.

Türkiye'nin Avrupa şampiyonluğunun ardından voleybolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri de "Filenin Sultanları Dünya Şampiyonu oldu mu?" sorusu oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda finalde İtalya'ya 3-2 yenilerek gümüş madalya kazanmıştı.

FİLENİN SULTANLARI DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU MU?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda finale kadar yükselerek tarihindeki ilk dünya şampiyonası finalini oynadı. Finalde İtalya'ya 3-2 mağlup olan Türkiye, organizasyonu gümüş madalya ile tamamladı. İtalya ise dünya şampiyonu oldu.

2023 FIVB Voleybol Kadınlar Dünya Kupası'nda da altın madalyayı Türkiye almıştı.

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonu oldu mu? Türkiye ikinci kez Avrupa Şampiyonu!

TÜRKİYE KADIN MİLLİ VOLEYBOL TAKIMININ ALDIĞI MADALYALAR VE DERECELER

Dünya Şampiyonası

2025: Gümüş madalya - İkincilik

Dünya Kupası

2023 Tokyo: Altın madalya - Birincilik

Milletler Ligi

2023 Arlington: Altın madalya - Birincilik

2026 Makao: Altın madalya - Birincilik

2018 Nankin: Gümüş madalya - İkincilik

2021 Rimini: Bronz madalya - Üçüncülük

World Grand Prix

2012 Ningbo: Bronz madalya - Üçüncülük

Avrupa Şampiyonası

2023 Belçika-Estonya-Almanya-İtalya: Altın madalya - Birincilik

2026 Türkiye: Altın madalya - Birincilik

2003 Türkiye: Gümüş madalya - İkincilik

2019 Slovakya-Macaristan-Polonya-Türkiye: Gümüş madalya - İkincilik

2011 Sırbistan-İtalya: Bronz madalya - Üçüncülük

2017 Azerbaycan-Gürcistan: Bronz madalya - Üçüncülük

2021 Sırbistan-Bulgaristan-Hırvatistan-Romanya: Bronz madalya - Üçüncülük

Avrupa Voleybol Ligi

2014 Rüsselsheim: Altın madalya - Birincilik

2009 Kayseri: Gümüş madalya - İkincilik

2011 İstanbul: Gümüş madalya - İkincilik

2015: Gümüş madalya - İkincilik

2010 Ankara: Bronz madalya - Üçüncülük

Avrupa Oyunları

2015 Azerbaycan: Altın madalya - Birincilik

Akdeniz Oyunları

2005 İspanya: Altın madalya - Birincilik

2026 İtalya: Altın madalya - Birincilik

1987 Suriye: Gümüş madalya - İkincilik

1991 Yunanistan: Gümüş madalya - İkincilik

1997 İtalya: Gümüş madalya - İkincilik

2001 Tunus: Gümüş madalya - İkincilik

2009 İtalya: Gümüş madalya - İkincilik

2013 Türkiye: Gümüş madalya - İkincilik

2022 Cezayir: Gümüş madalya - İkincilik

1975 Cezayir: Bronz madalya - Üçüncülük

1993 Fransa: Bronz madalya - Üçüncülük

2018 İspanya: Bronz madalya - Üçüncülük

İslami Dayanışma Oyunları

2021 Konya: Altın madalya - Birincilik

2025 Riyad: Altın madalya - Birincilik

2017 Bakü: Gümüş madalya - İkincilik

Montreux Volley Masters

2015 Montreux: Altın madalya - Birincilik

2016 Montreux: Bronz madalya - Üçüncülük

2018 Montreux: Bronz madalya - Üçüncülük

Olimpiyatlar

2024: Dördüncülük

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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