Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonu oldu mu? Türkiye ikinci kez Avrupa Şampiyonu!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Filenin Sultanları Dünya Şampiyonu oldu mu? Türkiye ikinci kez Avrupa Şampiyonu!
Fotoğraf Başlığı Filenin Sultanları Dünya Şampiyonu oldu mu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya daha imza attı. Finalde İtalya ile karşılaşan Filenin Sultanları, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden 3-2 galip ayrılarak Avrupa'da üst üste ikinci kez zirveye çıktı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan finalde Türkiye, geriye düştüğü karşılaşmayı çevirmeyi başararak altın madalyanın sahibi oldu. Şimdi ise ''Filenin Sultanları Dünya Şampiyonu oldu mu?'' sorusu gündemin merkezinde.

Kaydet
a- | +A

Türkiye'nin Avrupa şampiyonluğunun ardından voleybolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri de "Filenin Sultanları Dünya Şampiyonu oldu mu?" sorusu oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda finalde İtalya'ya 3-2 yenilerek gümüş madalya kazanmıştı.

FİLENİN SULTANLARI DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU MU?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda finale kadar yükselerek tarihindeki ilk dünya şampiyonası finalini oynadı. Finalde İtalya'ya 3-2 mağlup olan Türkiye, organizasyonu gümüş madalya ile tamamladı. İtalya ise dünya şampiyonu oldu.

2023 FIVB Voleybol Kadınlar Dünya Kupası'nda da altın madalyayı Türkiye almıştı.

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonu oldu mu? Türkiye ikinci kez Avrupa Şampiyonu!
Başlık ResmiFilenin Sultanları Dünya Şampiyonu oldu mu? Türkiye ikinci kez Avrupa Şampiyonu!

TÜRKİYE KADIN MİLLİ VOLEYBOL TAKIMININ ALDIĞI MADALYALAR VE DERECELER

Dünya Şampiyonası
2025: Gümüş madalya - İkincilik

Dünya Kupası
2023 Tokyo: Altın madalya - Birincilik

Milletler Ligi
2023 Arlington: Altın madalya - Birincilik
2026 Makao: Altın madalya - Birincilik
2018 Nankin: Gümüş madalya - İkincilik
2021 Rimini: Bronz madalya - Üçüncülük

World Grand Prix
2012 Ningbo: Bronz madalya - Üçüncülük

Avrupa Şampiyonası
2023 Belçika-Estonya-Almanya-İtalya: Altın madalya - Birincilik
2026 Türkiye: Altın madalya - Birincilik
2003 Türkiye: Gümüş madalya - İkincilik
2019 Slovakya-Macaristan-Polonya-Türkiye: Gümüş madalya - İkincilik
2011 Sırbistan-İtalya: Bronz madalya - Üçüncülük
2017 Azerbaycan-Gürcistan: Bronz madalya - Üçüncülük
2021 Sırbistan-Bulgaristan-Hırvatistan-Romanya: Bronz madalya - Üçüncülük

Avrupa Voleybol Ligi
2014 Rüsselsheim: Altın madalya - Birincilik
2009 Kayseri: Gümüş madalya - İkincilik
2011 İstanbul: Gümüş madalya - İkincilik
2015: Gümüş madalya - İkincilik
2010 Ankara: Bronz madalya - Üçüncülük

Avrupa Oyunları
2015 Azerbaycan: Altın madalya - Birincilik

Akdeniz Oyunları
2005 İspanya: Altın madalya - Birincilik
2026 İtalya: Altın madalya - Birincilik
1987 Suriye: Gümüş madalya - İkincilik
1991 Yunanistan: Gümüş madalya - İkincilik
1997 İtalya: Gümüş madalya - İkincilik
2001 Tunus: Gümüş madalya - İkincilik
2009 İtalya: Gümüş madalya - İkincilik
2013 Türkiye: Gümüş madalya - İkincilik
2022 Cezayir: Gümüş madalya - İkincilik
1975 Cezayir: Bronz madalya - Üçüncülük
1993 Fransa: Bronz madalya - Üçüncülük
2018 İspanya: Bronz madalya - Üçüncülük

İslami Dayanışma Oyunları
2021 Konya: Altın madalya - Birincilik
2025 Riyad: Altın madalya - Birincilik
2017 Bakü: Gümüş madalya - İkincilik

Montreux Volley Masters
2015 Montreux: Altın madalya - Birincilik
2016 Montreux: Bronz madalya - Üçüncülük
2018 Montreux: Bronz madalya - Üçüncülük

Olimpiyatlar
2024: Dördüncülük

İLGİLİ HABERLER
Filenin Sultanları destan yazdı: Türkiye üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu!
SPOR
Filenin Sultanları destan yazdı: Türkiye üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu!
Filenin Sultanları Almanya
VOLEYBOL
Filenin Sultanları Almanya'yı eledi, yarı finale yükseldi!
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
3 GÜNDE 200 MİLYON $'LIK TESLİM!
3 GÜNDE 200 MİLYON $'LIK TESLİM!
SDG/YPG verdiği sözü tutmaya başladı
FAİZ KARARI İÇİN 8 TAHMİN
FAİZ KARARI İÇİN 8 TAHMİN
Yeni indirim gelir mi?
 
 
 
TAZMİNATTA DENGELER DEĞİŞİYOR
TAZMİNATTA DENGELER DEĞİŞİYOR
Asgari ücretli yüksek maaşlıyı geçebilir
IMANNOOR GALATAPORT’TA
IMANNOOR GALATAPORT’TA
Moda sahnesinde iddialı adım
YOLDA ‘KÖY ÜRÜNÜ’ SOYGUNU!
YOLDA ‘KÖY ÜRÜNÜ’ SOYGUNU!
'Organik' yalanı ile normalden 3 kat daha pahalı
MUHİTTİN BÖCEK TARAFINI SEÇTİ!
MUHİTTİN BÖCEK TARAFINI SEÇTİ!
Mektubunda Özel ve Kılıçdaroğlu detayları dikkat çekti
FATURA KARTAL'A ÇIKTI
FATURA KARTAL'A ÇIKTI
Fenerbahçe'de Anderson Talisca isyanı
YILLARDIR MANŞETLER DEĞİŞMEDİ!
YILLARDIR MANŞETLER DEĞİŞMEDİ!
Aynı ihmalleri haberleştirmekten artık yorulduk
'GERÇEK BİR SAVAŞIN BAŞLANGICI'
'GERÇEK BİR SAVAŞIN BAŞLANGICI'
Rusya'dan dünyayı endişelendiren sözler!
JUVENTUS BİN PİŞMAN!
JUVENTUS BİN PİŞMAN!
Vlahovic, Avrupa’nın dilinde
ELİNİ MAKİNEYE KAPTIRDI!
ELİNİ MAKİNEYE KAPTIRDI!
Belediye Başkanı ameliyata alındı
TAKTİKLERİ DEŞİFRE OLDU!
TAKTİKLERİ DEŞİFRE OLDU!
Casperlar çocukları böyle ağlarına düşürüyor
TÜRKİYE’DE BİR İLK
TÜRKİYE’DE BİR İLK
4 bin yıllık tabletler için kayadan müze
SUÇ MERKEZİNE ZİYARET
SUÇ MERKEZİNE ZİYARET
Cemal Enginyurt ve oğlunun 'öküz' sevdası!
SULTANLAR DESTAN YAZDI
SULTANLAR DESTAN YAZDI
Türkiye üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
SIFIR FAİZ VE TAKAS DESTEĞİ!
SIFIR FAİZ VE TAKAS DESTEĞİ!
Otomobil alacaklara eylül fırsatı
KIŞ AYLARINI İŞARET ETTİ
KIŞ AYLARINI İŞARET ETTİ
Savaş bitecek mi? Zelenskiy'den yeni açıklama
FIRTINA GENÇLER'E PATLADI
FIRTINA GENÇLER'E PATLADI
Onuachu duble yaptı, Salah yine attı
KARGO UÇAĞI PİSTTEN ÇIKTI
KARGO UÇAĞI PİSTTEN ÇIKTI
İniş sırasında facia! En az 5 can kaybı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Yeni indirim gelir mi? Faiz kararı için 8 tahmin
Yeni indirim gelir mi? Faiz kararı için 8 tahmin
Kaydet
Avrupa’nın gözü Almanya’ya çevrildi: Aşırı sağcı AfD’den tarihi zafer
Avrupa’nın gözü Almanya’ya çevrildi: Aşırı sağcı AfD’den tarihi zafer
Kaydet
KPSS puan hesaplama formülü... KPSS puanı nasıl hesaplanır?
KPSS puan hesaplama formülü... KPSS puanı nasıl hesaplanır?
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.