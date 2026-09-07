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Dünya

Avrupa’nın gözü Almanya’ya çevrildi: Aşırı sağcı AfD’den tarihi zafer

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Avrupa’nın gözü Almanya’ya çevrildi: Aşırı sağcı AfD’den tarihi zafer
Fotoğraf Başlığı Avrupa’nın gözü Almanya’ya çevrildi: Aşırı sağcı AfD’den tarihi zafer

Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletinde düzenlenen meclis seçimlerinde resmi olmayan ilk sonuçlara göre aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 44,4 oyla seçimden birinci çıktı.

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Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde halk, eyalet meclisi seçimleri için sandık başına gitti. Yerel saat ile 18.00’da sonlanan oy verme işlemlerinin ardından Alman kamu yayıncısı ARD televizyonu tarafından açıklanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) oyların yüzde 44,4'ünü alarak seçimden birinci çıktı. Sandık çıkış anketlerine göre, AfD'nin eyalet meclisinde tek başına çoğunluk olma hedefini çok küçük bir oranla kaçırdı. Partinin, eyalet hükümeti kurabilmek için koalisyona ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Avrupa’nın gözü Almanya’ya çevrildi: Aşırı sağcı AfD’den tarihi zafer
Başlık ResmiAvrupa’nın gözü Almanya’ya çevrildi: Aşırı sağcı AfD’den tarihi zafer

Ayrıca, Almanya Başbakanı Friedrich Merz öncülüğündeki koalisyon hükümetinin büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ise yüzde 18,3 ile seçimdeki ikinci parti oldu. Anketlere göre Sahra Wagenknecht İttifakı da (BSW) yüzde 5 oy alarak meclise katılmaya hak kazandı.

"BU ÜLKEDE TARİH YAZDIK"

AfD’nin 35 yaşındaki Saksonya-Anhalt Başbakan adayı Ulrich Siegmund, "Bu ülkede tarih yazdık" ifadelerini kullandı. AfD Eş Başkanı Alice Weidel de, söz konusu sonuçları "tarihi" olarak nitelendirerek, mevcut durumun partiye hükümet kurmak için açık bir yetki verdiğini söyledi.

Avrupa’nın gözü Almanya’ya çevrildi: Aşırı sağcı AfD’den tarihi zafer
Başlık ResmiAvrupa’nın gözü Almanya’ya çevrildi: Aşırı sağcı AfD’den tarihi zafer

Alman basınında yer alan haberlerde, hükümette net bir çoğunluk oluşturulabilmesi için uzun süren koalisyon görüşmelerine ihtiyaç duyulabileceği belirtildi. Öte yandan ana akım siyasi partilerin tamamı AfD ile iş birliği yapmayı reddediyor. Ancak AfD’nin, parlamentoya girmek için gerekli seçim barajını aşması halinde aşırı sol görüşlü BSW partisiyle ortaklık kurabileceği öne sürülüyor.

AfD, Almanya’da göçmen politikalarının büyük ölçüde sıkılaştırılmasını, Rusya ile ilişkilerin yeniden kurulmasını, euro para biriminden çıkılmasını ve açık biçimde Alman vatanseverliğinin teşvik edilmesini istiyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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