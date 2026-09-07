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Yaşam

Gemi felaketinin ardından acılı aileye bir şok daha: Kayıp kardeşlerin isimleriyle 'yardım' toplamışlar

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Gemi felaketinin ardından acılı aileye bir şok daha: Kayıp kardeşlerin isimleriyle 'yardım' toplamışlar
Fotoğraf Başlığı Gemi felaketinin ardından acılı aileye bir şok daha: Kayıp kardeşlerin isimleriyle yardım toplamışlar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemide kaybolan Mustafa ve Mahmut Demir kardeşlerin ailesi, acı bekleyiş sürerken ikinci bir şok yaşadı. Demir kardeşlerin isimlerini kullanarak dolandırıcılık yapıldığını iddia eden ağabey Halil Demir, "Kimsenin parasına ihtiyacımız yok, çok şükür devletimiz yanımızda" diyerek yardım paylaşımlarına itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

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Girne'den Mersin'e doğru yola çıkan ve açıldıktan bir süre sonra batan gemide yolculuk yapan 33 yaşındaki Mustafa Demir ve 28 yaşındaki Mahmut Demir'in Reyhanlı ilçesindeki baba ocaklarında umutlu bekleyiş devam ediyor.

Gemi felaketinin ardından acılı aileye bir şok daha: Kayıp kardeşlerin isimleriyle yardım toplamışlar
Başlık ResmiGemi felaketinin ardından acılı aileye bir şok daha: Kayıp kardeşlerin isimleriyle yardım toplamışlar

AİLEYE İKİNCİ ŞOK

Ağabey ve kardeşin acısıyla zor günler geçiren aile ikinci şoku Demir kardeşlerin isimlerinin dolandırıcılık amacıyla kullanılmasıyla yaşadı. Demir ailesi kardeşlerin ailelerinin yardıma muhtaç olduğu söylenerek İBAN numarası paylaşan kimliği belirsiz şahısların yardım topladığını iddia etti. Kayıp kardeşlerin ağabeyi Halil Demir, "Kimsenin parasına ihtiyacımız yok, çok şükür devletimiz yanımızda" diyerek yardım paylaşımlarına itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Gemi felaketinin ardından acılı aileye bir şok daha: Kayıp kardeşlerin isimleriyle yardım toplamışlar
Başlık ResmiGemi felaketinin ardından acılı aileye bir şok daha: Kayıp kardeşlerin isimleriyle yardım toplamışlar

"KARDEŞLERİM ADINA IBAN PAYLAŞIP YARDIM İSTİYORLAR"

Kardeşlerinin isimlerini kullanarak dolandırıcılık yapıldığını iddia eden Halil Demir, "Benim kardeşlerim Mahmut ve Mustafa Demir adına İBAN paylaşıyorlar. Durmadan para istiyorlar. Ailemize ulaştıklarını ve yardıma muhtaç olduğumuz söylenerek insanları kandırmaya çalışıyorlar. İnsanların iyi niyetini kötü amaçlı kullanıyorlar, böyle bir şeye gerek yok. Tüm Türkiye'ye seslenmek istiyorum, lütfen bu dolandırıcılara itibar etmeyin. Kimsenin parasına ihtiyacımız yok, çok şükür devletimiz yanımızda. Akrabalarımız ve köylülerimiz bizim yanımızda. Lütfen böyle dolandırıcılara inanmayın. Daha kardeşlerimizin nerede olduklarını bilmeden insanların iyi niyetlerini kullanarak İBAN paylaşıyorlar. Kimseye itibar etmeyin ve kimseye para göndermeyin, kardeşlerimi böyle kötü şeylere bulaştırmayın. Yetkililerden bunu yapan şahısların bulunmasını istiyorum" dedi.

Gemi felaketinin ardından acılı aileye bir şok daha: Kayıp kardeşlerin isimleriyle yardım toplamışlar
Başlık ResmiGemi felaketinin ardından acılı aileye bir şok daha: Kayıp kardeşlerin isimleriyle yardım toplamışlar

Kayıp kardeşlerin isimlerinin kullanılarak yardım toplandığını anlatan İbrahim Demir, "Mahmut ve Mustafa Demir adına yardım talep ediliyor. Biz daha cenazemizi almamışız, dolandırıcılar insanlardan para topluyor. Kimse bunlara itibar etmesin" dedi.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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