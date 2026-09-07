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Yaşam

Sivas'ta tek usta üretiyor, dünyadan talep yağıyor! Saça faydasını öğrenen vazgeçemiyor

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Sivas'ta tek usta üretiyor, dünyadan talep yağıyor! Saça faydasını öğrenen vazgeçemiyor
Fotoğraf Başlığı Sivasta tek usta üretiyor, dünyadan talep yağıyor! Saça faydasını öğrenen vazgeçemiyor

Sivas'ta geleneksel yöntemlerle üretilen coğrafi işaretli kemik taraklar, doğal yapısı ve saç sağlığına yönelik faydalarıyla dikkat çekiyor. Koç boynuzlarının yaklaşık 3 yıl kurutulmasının ardından ısıl işlemle şekillendirildiği taraklar, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da yoğun talep görüyor.

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Sivas'ta üretilen ve sağlığa faydaları ile bilinen kemik taraklar görenlerin dikkatini çekiyor. Sivas'ın yanı sıra çevre illerden temin edilen koç boynuzlarından üretilen tarakların, son halini alabilmesi için yoğun emek harcanıyor. Yaklaşık 3 yıl kurutulmaya bırakılan kemikler, daha sonra ısıl işlem görerek şekillendiriliyor.

Sivasta tek usta üretiyor, dünyadan talep yağıyor! Saça faydasını öğrenen vazgeçemiyor
Başlık ResmiSivasta tek usta üretiyor, dünyadan talep yağıyor! Saça faydasını öğrenen vazgeçemiyor

SAÇ SAĞLIĞINA FAYDASI SAYMAKLA BİTMEZ

Kentin coğrafi işaretli bir değeri olan kemik taraklar, boynuzda bulunan keratinden dolayı saçta kepeklenmeyi ve elektriklenmeyi önlüyor. Kemik taraklar; hücreleri canlı tutarken aynı zamanda bakteri oluşumunu da engellediği için saç sağlığını da koruyor. Plastik tarakların yerine tercih edilmeye başlanan kemik taraklar, yurdun ve dünyanın birçok noktasından talep görüyor.

Sivasta tek usta üretiyor, dünyadan talep yağıyor! Saça faydasını öğrenen vazgeçemiyor
Başlık ResmiSivasta tek usta üretiyor, dünyadan talep yağıyor! Saça faydasını öğrenen vazgeçemiyor

SİVAS'IN SON USTASI ÜRETİME DEVAM EDİYOR

Kemik tarağın saçlarda dökülme problemini önlediğini söyleyen kemik tarak ustası Fatih Durna, "Kemik tarak işi aslında 2005'te yok olmaya yüz tutmuş bir meslekti, yapan kimse yoktu. Daha sonra biz dönemin valisinin teşvikleriyle tekrardan bu mesleği gün yüzüne çıkarmak için 2018 yılında çalışmaya başladık. 2020 yılında ise tekrar kemik tarak Sivas'ta imalata başladı. Şuan maalesef Sivas'ta kemik tarağı yapan tek usta ben kaldım. Kemik, plastik kullanılmaya başlamadan uzun zaman önce ihtiyaç duyulan her alanda kullanılıyordu. Şu an plastiğin kullanıldığı yerlerde alternatif olarak kemik kullanılıyordu. Zamanla teknolojinin gelişmesi ve farklı alternatiflerin oluşmasıyla kemiğin yerini plastik ve metal taraklar aldı. Fakat plastikte saçta elektriklenme, kırılma, dökülme problemleri meydana geldi" dedi.

Sivasta tek usta üretiyor, dünyadan talep yağıyor! Saça faydasını öğrenen vazgeçemiyor
Başlık ResmiSivasta tek usta üretiyor, dünyadan talep yağıyor! Saça faydasını öğrenen vazgeçemiyor

"ÇOĞU BÖLGEDE SAHTE ÜRÜNLER SATIŞA SUNULUYOR"

Sivas ekonomisi için üretici sayısının artması gerektiğini ifade eden Durna, "Kemik tarak kırılma, dökülme yapmaz, saç diplerine masaj yaptığı için daha sağlıklı saç çıkmasını sağlar. Türkiye'de doğal kemik tarağı yapanların sayısı bir elin parmağını geçmez. Doğal olarak üretilen kemiğe sadece Sivaslılar ve araştıran insanlar ulaşabiliyor. Onun dışında çoğu bölgede sahte ürünler satışa sunuluyor. Kemik tarağa şu an da yurtdışından çok fazla talep oluyor. Faydalarını öğrenen, araştıran insanlar bizimle iletişime geçiyor. Şu an yoğun bir talep gören tescillenmiş ürünümüzü keşke daha fazla insan yapsa, şehrimiz için önemli bir katma değer olacaktır. Kemik tarak denildiği zaman Sivas akla geliyor. Kemik tarağın vatanı Sivas ve şu an yurtdışında ki taleplerde bu ürünün nerede üretildiği biliniyor" diye konuştu.

Sivasta tek usta üretiyor, dünyadan talep yağıyor! Saça faydasını öğrenen vazgeçemiyor
Başlık ResmiSivasta tek usta üretiyor, dünyadan talep yağıyor! Saça faydasını öğrenen vazgeçemiyor
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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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