Norm fazlası öğretmen atamaları bu hafta yapılacak. Atama sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte norm kadro fazlası öğretmenlerin yeni görev yerleri de belli olacak. Peki, norm fazlası atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Norm fazlası öğretmen atama tercihleri ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. Norm kadro fazlası öğretmenlerin belirlenmesinde 31 Ağustos 2026 tarihi esas alınarak hesaplanan hizmet puanı ve hizmet süresi kullanılacak. İhtiyaç veya norm kadro fazlası durumunda bulunan öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler için ayrı ayrı yapılacak. Peki, norm fazlası atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

İKİ AŞAMADA YAPILACAK

İlk aşamada, ihtiyaç veya norm kadro fazlası durumunda bulunan kadrolu öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.

İkinci aşamada, ihtiyaç veya norm kadro fazlası durumunda bulunan sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilecektir. İhtiyaç veya norm kadro fazlası öğretmenler; kadrolarının bulunduğu ilçe, ilçe grubu ve il genelinde ayrı ayrı olmak üzere tercihlerine açılan tüm eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. İlçe, ilçe grubu ve il geneline yönelik yer değiştirme tercihleri aynı ekran üzerinden tek seferde alınacak.

Norm fazlası öğretmen atamaları bu hafta yapılacak! Norm fazlası atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

NORM FAZLASI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılı Ağustos dönemi norm kadro fazlası öğretmen atama sonuçları 8 Eylül 2026 Salı günü ilan edilecek. Öğretmenlerin tercihleri, belirlenen başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirmeye alınacak. Öğretmenler sonuçlarını MEBBİS üzerinden ve bağlı bulundukları il milli eğitim müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden takip edebilecek.

MEB takvimine göre norm kadro fazlası öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri 9 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.



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