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Politika

Ağıralioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: İl Başkanı'nı görevden alacağım

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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kocaeli'de gerçekleştirdiği saha çalışmaları sırasında bir vatandaşla yaşadığı diyalogla gündeme geldi. Ağıralioğlu, partisinin adını daha önce duymadığını söyleyen vatandaşa esprili bir cevap verdi.

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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kocaeli'yi ziyaret etti. Programına iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek başlayan Ağıralioğlu, daha sonra partisinin Kocaeli İl Başkanlığı'na geçti.

Buradaki programının ardından İzmit kent merkezine geçen Ağıralioğlu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhuriyet Bulvarı'ndaki ziyaretleri sırasında vatandaşlarla sohbet eden Ağıralioğlu, partisinin kentteki bilinirliğine ilişkin de vatandaşlara sorular yöneltti.

Ağıralioğlundan dikkat çeken çıkış: İl Başkanını görevden alacağım
Başlık ResmiAğıralioğlundan dikkat çeken çıkış: İl Başkanını görevden alacağım

"ANAHTAR PARTİ'Yİ DUYDUNUZ MU?"

Saha çalışması sırasında bir vatandaşa yaklaşan Ağıralioğlu, "Anahtar Parti'yi duydunuz mu?" diye sordu. Vatandaşın soruya "Hayır" yanıtını vermesi üzerine Ağıralioğlu, gülerek yanında bulunan Kocaeli İl Başkanı Halil Keskinoğlu'na gönderme yaptı. Ağıralioğlu, "İl başkanını görevden alacağım. İsmini duymadıysanız il başkanı çalışmıyor demektir" ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu'nun sözleri çevrede gülüşmelere neden olurken, Anahtar Parti Genel Başkanı daha sonra yanında bulunan Kocaeli İl Başkanı Halil Keskinoğlu'nu vatandaşa tanıttı.

"SABİT DURACAĞIZ"

Ağıralioğlu'nun Kocaeli ziyaretinde dikkat çeken bir başka diyalog da bir esnafla arasında yaşandı.

Bir esnaf, Ağıralioğlu'na "İnşallah siz de parti değiştirmezsiniz" dedi. Ağıralioğlu ise bu sözlere "Sabit duracağız" karşılığını verdi.

Ağıralioğlu, Kocaeli programı kapsamında esnaf ve vatandaşların talep ve şikayetlerini de dinledi.

Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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