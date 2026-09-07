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Ekonomi

Çiftçinin yüzü yeniden güldü! Tarlada 10 liraya kadar düşmüştü, şimdi 40 lira

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Çiftçinin yüzü yeniden güldü! Tarlada 10 liraya kadar düşmüştü, şimdi 40 lira
Fotoğraf Başlığı Çiftçinin yüzü yeniden güldü! Tarlada 10 liraya kadar düşmüştü, şimdi 40 lira

Yaz aylarında yoğun arz nedeniyle tarlada kilosu 10 liraya kadar düşen nektarinin fiyatı, ürünün piyasada azalmasıyla birlikte üçe katlandı. Geç dönem çeşitlerinin hasadıyla birlikte nektarin dalında 30-40 liraya kadar yükselirken, üreticinin yüzü yeniden güldü.

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Temmuz ve ağustos aylarında yaşanan yoğun arz nedeniyle tarlada 10 liraya kadar gerileyen ve çok sayıda çiftçinin ağacını kesmesine yol açan nektarin, piyasada ürünün azalması ve geçici cinslerin devreye girmesiyle fiyatını üçe katladı. Bu yıl Türkiye genelinde şeftali üretiminin yüzde 88 artışla 835 bin tona, nektarin üretiminin ise yüzde 107 artışla 414 bin tona ulaşması bekleniyor.

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Yaz döneminde tüm çeşitlerin aynı anda olgunlaşması ve ihracatın zayıf kalması nedeniyle çakılan fiyatlar, tarlada ürünün bitme noktasına geldiği geç dönemde arz-talep dengesinin kurulmasıyla yeniden yükselişe geçti. Şeftali ve nektarine kıyasla soğuk hava depolarında 2 ay bozulmadan dayanabilen geçici nektarinler; Rusya, Azerbaycan, Balkanlar ve Orta Asya pazarlarına ihraç ediliyor.

Çiftçinin yüzü yeniden güldü! Tarlada 10 liraya kadar düşmüştü, şimdi 40 lira
Başlık ResmiÇiftçinin yüzü yeniden güldü! Tarlada 10 liraya kadar düşmüştü, şimdi 40 lira

"ARZ-TALEP DENGESİ SAĞLANDI, GEÇ DÖNEM ÜRETİCİSİ BİRAZ DAHA ŞANSLI"

Piyasadaki fiyat hareketliliğini değerlendiren Gürsu Ziraat Odası Meclis Üyesi Mehmet Yıldırım, şunları söyledi:
"Yaz döneminde ürün boldu. İhracat olmadığı için mal tüccarın elinde kaldı ve piyasayı düşürdü. Şimdi tarlada ürün bitti, geçici cinsler piyasayı hareketlendirdi. 10 liraya kadar düşen nektarin dalında 30-40 liralara çıktı. Geç dönem üreticisi orta dönem üreticisine göre daha şanslı çünkü piyasada nektarin kalmadı. Dalında 30 liradan verdik, hasadını tüccar yapıyor. İşçilik ve girdi maliyetleri geçen yıla göre çok yükseldiği için bu fiyatlar aslında maliyeti ancak karşılıyor ama yine de 10 liraya kıyasla iyi bir seviyedeyiz."

Çiftçinin yüzü yeniden güldü! Tarlada 10 liraya kadar düşmüştü, şimdi 40 lira
Başlık ResmiÇiftçinin yüzü yeniden güldü! Tarlada 10 liraya kadar düşmüştü, şimdi 40 lira

"PİYASADA ÜRÜN AZALINCA GEÇ DÖNEM YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRDÜ"

Çiftçi İsmet Yıldırım ise yazın fiyatların dip yaptığına dikkati çekerek, "Ağustos ayında tüm çeşitler aynı anda olgunlaşınca fiyatlar adeta çakıldı ve orta dönem üreticimiz çok üzüldü. Şu anda son döneme yakın geçici cinslerin hasadını yapıyoruz. Piyasada ürün azaldığı için geç dönem nektarin hem üreticiyi hem de tüccarı memnun etti. Bu cinslerin yurt dışı pazar değeri ve dayanıklılığı yüksek olduğu için fiyatlar yükselişe geçti" dedi.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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