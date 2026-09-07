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FIFA'da kriz büyüyor! Belçika, Infantino'ya desteğini çekti

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FIFA'da kriz büyüyor! Belçika, Infantino'ya desteğini çekti

Belçika Futbol Federasyonu, şeffaflık ve yönetişim konusundaki endişelerini gerekçe göstererek FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun yeniden başkan seçilmesine destek vermeyeceğini açıkladı.

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Belçika Futbol Federasyonu (RBFA), FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun yeni dönem başkanlık adaylığına destek vermeyeceğini açıkladı. Kararın gerekçesi olarak FIFA'nın şeffaflık ve yönetişim konusunda yeterli açıklama yapmaması gösterildi.

RBFA, kararın arkasında FIFA'nın şeffaflık konusunda tatmin edici açıklamalar sunmadığını düşündüğü iki temel başlığın bulunduğunu belirtti.

FIFA'da kriz büyüyor! Belçika, Infantino'ya desteğini çekti
Başlık ResmiFIFA'da kriz büyüyor! Belçika, Infantino'ya desteğini çekti

FIFA FORWARD ENTERPRISE PROJESİ

Belçika federasyonunun ilk itiraz noktası, gelen eleştirilerin ardından rafa kaldırılan FIFA Forward Enterprise projesi oldu. RBFA, projeyle ilgili bazı önemli karar ve değerlendirmelerin yeterli gerekçeyle desteklenmediğini belirterek, süreçte şeffaflık ve yönetişim açısından soru işaretleri oluştuğunu ifade etti.

Federasyon ayrıca FIFA'nın karar alma mekanizmaları ve bundan sonraki süreç konusunda net cevaplar verilmesi gerektiğini savundu. RBFA, bu konuda UEFA ile aynı görüşü paylaştığını da açıkladı.

FIFA'da kriz büyüyor! Belçika, Infantino'ya desteğini çekti
Başlık ResmiFIFA'da kriz büyüyor! Belçika, Infantino'ya desteğini çekti

BALOGUN'UN KIRMIZI KARTI GÜNDEMDE

Belçika'nın Infantino yönetimine yönelik ikinci itirazı ise ABD'li futbolcu Folarin Balogun'a gösterilen kırmızı kartla ilgili oldu. RBFA'nın doğrudan dahil olduğu olayda FIFA, ABD Başkanı Donald Trump'ın Infantino'dan konuyu yeniden değerlendirmesini istemesinin ardından Balogun'a gösterilen kırmızı kart cezasını askıya almıştı.

Belçika Futbol Federasyonu, kararın gerekçesinin açık şekilde açıklanmasını ve benzer olaylarda gelecekte nasıl bir prosedür uygulanacağının netleştirilmesini talep etti. Ancak federasyon, FIFA'dan henüz tatmin edici bir cevap alamadığını bildirdi.

RBFA, Balogun olayının 15 Ekim'de gerçekleştirilecek FIFA Konseyi toplantısının gündemine alınmasını istedi. Federasyon Başkanı Pascale Van Damme de FIFA Konseyi üyeleri arasında yer alıyor.

FIFAda kriz büyüyor! Belçika, Infantinoya desteğini çekti
Başlık ResmiFIFAda kriz büyüyor! Belçika, Infantinoya desteğini çekti

"İKİ AYDIR SORULARIMIZ CEVAPLANMADI"

RBFA Başkanı Pascale Van Damme, FIFA ile Dünya Kupası sırasında ve sonrasında konuya ilişkin sakin ve yapıcı bir iletişim yürüttüklerini belirtti. Van Damme, “İki ay sonra, sorularımızın hâlâ cevaplanmadığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Belçika Futbol Federasyonu Başkanı, gerekli açıklamaları almak istediklerini ve benzer vakaların gelecekte daha “açık, tutarlı ve verimli” şekilde ele alınabilmesi için FIFA'nın mevcut prosedürlerinde muhtemel iyileştirmeleri değerlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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