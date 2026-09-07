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Ekonomi

Fiyatını duyan tezgaha koştu! Palamut sezonu açıldı

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Fiyatını duyan tezgaha koştu! Palamut sezonu açıldı
Fotoğraf Başlığı Fiyatını duyan tezgaha koştu! Palamut sezonu açıldı

Geçen yıl tezgahlarda az bulunan palamut, bu sezon bolluğuyla vatandaşın yüzünü güldürdü. Zonguldak'ta tanesi 75 ila 100 liradan satılan palamut, balıkçılara göre kırmızı et ve tavukla kıyaslandığında en uygun protein kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor.

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Zonguldak tezgahlarda 75 ila 100 lira arasında satışa sunulan palamut, et ve tavuk fiyatlarıyla kıyaslandığında en uygun protein kaynağı olarak öne çıkıyor. Bölgedeki balıkçılar, geçen yıla kıyasla bu yıl palamudun fazla olduğunu ve fiyatların vatandaşın bütçesine dost seyrettiğini belirttiler. 25 yıldır balıkçılık yapan Zeki Beybeyoğlu, ağustos ayında olta balıkçılığı yaptıklarını, eylülün biriyle birlikte ise yeni sezonun resmen başladığını ifade etti. Beybeyoğlu, sezona bol ürünle giriş yaptıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

''Allah'a şükür bu sene bol balıkla başladık. Zaten fiyatlar uygun. Bugün palamudun tanesi 100 lira. Onun bir ufak 75 lira. Bugün 75 liraya ne var. Rabbimden bol bol istiyoruz. Aynen böyle devam etsin istiyoruz. Kırmızı et ve tavuğun fiyatı belli. Üçünü yan yana koyduğunuzda en ucuzu balık."

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Geçen yıl palamut kıtlığı yaşanan bölgede, bu yılki bolluk tezgahlara yansıdı. Balıkçı Batuhan Ertürk, halkın palamutu özlediğini ve talebin arttığını dile getirdi. Ertürk, taze balığın sağlık açısından da önemine dikkat çekerek, "Geçen sene hiç palamut yoktu. Vatandaş palamut yiyemiyordu. Palamudu özledik. Balık 100 lira. Fiyatların daha da düşeceğine inanıyorum. 100 lira zamana göre bir para değil. En doğal yiyeceğimiz şey bile balık. Doktorlar bile öneriyor. Günlük taze geliyor balık. Önceki günden kalma şansı yok. Çünkü halkımız balığı özlemiş ve rağbet var" dedi.

Fiyatını duyan tezgaha koştu! Palamut sezonu açıldı
Başlık ResmiFiyatını duyan tezgaha koştu! Palamut sezonu açıldı

Emekli öğretmen Mahmut Dübüş ise balık fiyatlarının ekonomik seviyede olmasının tüketici için önemli bir fırsat olduğunu kaydetti. Dübüş, vatandaşları bu durumu değerlendirmeye çağırarak şu ifadeleri kullandı:
"Balığın bol olması vatandaşlar için gerçekten çok iyi. Bol bol balık alsın vatandaş, 100 lira balık. Epey ucuz ve ekonomik. Sağlığımız için de faydalı. Vatandaşlarımız bu fırsatı kaçırmasın."

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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