Tuzla'da iş sağlığı doktoruna bıçaklı saldırı: Şüpheli yakalandı

İstanbul Tuzla'da Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde görev yapan iş sağlığı doktoru B.A., bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Olayın şüphelisi S.A. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu sahil bölgesinde intihara teşebbüs ettiği sırada bulundu.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir iş sağlığı doktoru bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan doktor hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli de yakalandı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre olay, bugün saat 09.00 sıralarında Tuzla Aydınlı Mahallesi'ndeki Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi.

Bölgede iş sağlığı doktoru olarak görev yapan B.A., bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan B.A.'ya olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı doktor, ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Olayın ardından emniyet ekipleri tarafından başlatılan incelemede saldırıyı, daha önce Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde çalıştığı ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirlenen S.A.'nın gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, S.A.'nın sahil bölgesinde intihara teşebbüs ettiğini belirledi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şüphelinin üzerinde, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak da bulundu.

S.A. hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

Haberle İlgili Daha Fazlası