Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki yeni sezon heyecanı başlıyor. Sarı-lacivertli ekip, organizasyonun ilk hafta karşılaşmasında İtalya'nın güçlü takımlarından Roma'yı İstanbul'da ağırlayacak. Heyecanla beklenen maç biletleri satışa çıkarken gözler şimdi Fenerbahçe-Roma maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak sorusunun cevabında.

Fenerbahçe-Roma karşılaşmasını tribünden takip etmek isteyen taraftarlar için bilet satış süreci kademeli olarak başlatıldı. İlk etapta Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyelere açılan biletler, daha sonra belirli taraftar gruplarının kullanımına sunulacak. Genel satış ise yarın başlayacak. Peki, Fenerbahçe-Roma maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanacak Fenerbahçe-Roma mücadelesi 10 Eylül 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmanın başlama saati 19.45 olacak.

Maç biletleri satışa çıktı! Fenerbahçe-Roma maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE-ROMA MAÇ BİLETLERİ GENEL SATIŞ NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Roma ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının bilet satış süreci 6 Eylül 2026 Pazar günü başladı.

Fenerbahçe-Roma maç bileti genel satış ise 8 Eylül Salı günü başlayacak.

Maç biletleri satışa çıktı! Fenerbahçe-Roma maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE-ROMA MAÇ BİLETİ FİYATLARI

KUZEY TRİBÜNÜ - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 2.500,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 4.500,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 5.000,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 6.000, 00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 6.750,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 7.500,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 10.000,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 11.500,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 13.500,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 16.000,00 TL

MARATON ALT adidas E BLOK: 24.000,00 TL

FENERIUM ALT E BLOK VIP: 55.000,00 TL

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası