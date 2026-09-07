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Spor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu
Fotoğraf Başlığı Galatasarayın Şampiyonlar Liginde Sporting ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki sezonun ilk maçında Sporting deplasmanında görev yapacak hakem kadrosu belli oldu. Zorlu karşılaşmayı Norveçli Espen Eskas yönetecek.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonuna Sporting deplasmanında başlayacak. Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonundaki ilk maçında görev yapacak hakem kadrosu UEFA tarafından açıklandı.

Galatasarayın Şampiyonlar Liginde Sporting ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu
Başlık ResmiGalatasarayın Şampiyonlar Liginde Sporting ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu

KARŞILAŞMAYI NORVEÇLİ HAKEM YÖNETECEK

Sporting ile Galatasaray arasındaki mücadelede düdük Norveçli hakem Espen Eskas'a emanet edildi. Eskas'ın yardımcılıklarını vatandaşı Jan Erik Engan ile Alf Olav Rossland üstlenecek.

Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Alman hakem Christian Dingert görev yapacak. Belçikalı Bram Van Driessche ise AVAR olarak hakem ekibinde yer alacak.

Galatasarayın Şampiyonlar Liginde Sporting ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu
Başlık ResmiGalatasarayın Şampiyonlar Liginde Sporting ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu

MAÇ ÇARŞAMBA GÜNÜ LİZBON'DA

Sporting-Galatasaray karşılaşması, 9 Eylül Çarşamba günü Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Estádio José Alvalade'de oynanacak. Mücadele saat 22.00'de başlayacak.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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