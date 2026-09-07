25 milyon euroluk teklif bile yetmedi! Fenerbahçe'nin transferinde olay itiraf

Fenerbahçe'nin Ayase Ueda ısrarında perde aralandı. Feyenoord Sportif Direktörü Devy Rigaux, sarı-lacivertlilerin Japon golcü için 25 milyon euroluk teklif yaptığını açıklarken, Ueda'nın tercihi transferin yönünü değiştirdi.

Fenerbahçe'nin transfer döneminde Feyenoord'un Japon golcüsü Ayase Ueda için yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı. Hollanda ekibinin sportif direktörü Devy Rigaux, sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki forvet için 25 milyon euroluk resmi teklif sunduğunu açıkladı.

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25 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Rigaux, Ueda'nın kariyerine Avrupa'nın beş büyük liginden birinde devam etmek istediğini belirterek, Fenerbahçe'nin teklifine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Feyenoord Sportif Direktörü, "Fenerbahçe, Ayase Ueda için 25 milyon euro teklif etti ama Ayase bizden Premier League veya diğer dört büyük ligden gelecek teklifler için zaman istedi." dedi.

Japon santrforun kariyer planında Şampiyonlar Ligi'nde forma giymenin de önemli bir yer tuttuğunu belirten Rigaux, transfer dönemindeki sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe o dönemde ön eleme turundaydı. Feyenoord'a bu kadar katkı sağlamış bir oyuncunun isteğini dinlemek zorundasınız."

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LILLE DEVREYE GİRDİ

Transfer döneminin son haftasında ise Fransa Ligue 1 ekibi Lille, Ayase Ueda için harekete geçti. Rigaux, Fransız ekibinin transferi sonuçlandırarak Japon futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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