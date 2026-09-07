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İmamoğlu'nun oğlu mahkeme salonunda: Yurt dışına çıkardığı paraları böyle savundu

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Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu, suç örgütü davasında savunma yaptı. Yurt dışına para kaçırmakla suçlanan İmamoğlu, "Ailemden aldığım maddi destekle yurt dışında bir girişimde bulunmamın bir sorun olacağını düşünmüyordum. Dedem ve annem verdi parasını. 772 bin liralık yelkenlimin parasını da babamdan almıştım" dedi.

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‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 12'inci gününde tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. Duruşmada tutuksuz sanık, Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu savunma yaptı.

'SUÇTAN KAZANILAN PARAYI YURT DIŞINA ÇIKARDI' İDDİASI

İddianamede 37 Numaralı eylemde yapılan değerlendirmede Ekrem İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu'nun suçtan elde edilen kazancı farklı tarihlerde Mehmet Selim İmamoğlu'nun hesaplarına gönderdikleri belirtilmişti. Örgüt lideri Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun suçtan elde ettikleri kazancı yurt dışına çıkarmak maksadıyla Mehmet Selim İmamoğlu adına Hırvatistan'da şirket kurdukları da iddianamede açıklanmıştı.

İddianamede bu yolla suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklandığı ifade edilmişti.

İmamoğlu'nun oğlu mahkeme salonunda: Yurt dışına çıkardığı paraları böyle savundu
Başlık Resmiİmamoğlu'nun oğlu mahkeme salonunda: Yurt dışına çıkardığı paraları böyle savundu

"İŞİMİZİ YURT DIŞINDA BÜYÜTMEK İSTEDİM"

Selim İmamoğlu iddianamede yer alan suçlamalara karşı savunmasında "Benim siyasetle hiçbir alakam olmamasına rağmen bu davaya dahil edildim. Benim soyadım İmamoğlu olmasaydı bugün burada olmayacaktım. Üniversitemin son dönemlerine doğru aile şirketimizde resmi olarak yarı zamanlı çalışmaya başlamıştım. Şirketimize destek olduğum süreçte işlerimizi yurt dışına genişletmemiz gerektiğini düşünmeye başladım. Türkiye'de inşaat sektöründe başarmış bir ailenin 3. nesli olarak yurt dışında da şansımız olabilir mi diye inisiyatif almak istedim. İnşaat mühendisliği diplomamı aldıktan sonra bu isteğime yönelik hızlıca karar aldım ve yaptığım araştırmalar sonucunda Hırvatistan'da bir projeyi keşfettim. Bu projeye ortak olmak istediğimi babama ilettim. Babam ise bu konuya pek sıcak bakmadı çünkü siyaseten tartışmalara yol açabilecek bir konu olduğunu söyledi. Bunun üzerine ben de tamamen aile şirketinden bağımsız ve bana ait bir şirketle bu süreci ilerleteceğimi söyledim. Ailemden aldığım maddi destekle yurt dışında bir girişimde bulunmamın bir sorun olacağını düşünmüyordum ve hala aynı kanaatteyim. Böylece kazandığım deneyimleri annem ve dedemin de maddi desteğiyle yurt dışına taşıma konusunda ilk adımımı atmış oldum" dedi.

İmamoğlu'nun oğlu mahkeme salonunda: Yurt dışına çıkardığı paraları böyle savundu
Başlık Resmiİmamoğlu'nun oğlu mahkeme salonunda: Yurt dışına çıkardığı paraları böyle savundu

772 BİN LİRALIK YELKENLİYİ BABASI ALMIŞ

Selim İmamoğlu savunmasının devamında, "Türkiye Yelken Federasyonu'ndan sporcu lisansımı aldım ve yarışlara katıldım. Yarışlarda belli bir tecrübe kazandıktan sonra, bu yarışlara kendime ait bir yelkenli ile katılmak istedim. Yarış amacıyla kullanılan ikinci el 2009 model bir sportif yelkenliyi 2024 yılında 772 bin TL'ye satın aldım. Bedelini de babamdan borç olarak banka havalesiyle aldım. Sahibi olduğum bu yelkenli şu an yelken kulübünde eğitim amaçlı da kullanılmaktadır. Yani günün sonunda da bu iki konuda hesabını veremeyeceğim bir durum asla yoktur. Bize bu yaşatılanlar kısa vadede birilerini rahatlatabilir ancak böyle devam ederse uzun vadede hepimizi zan altında bırakacak bir süreci yaşıyoruz. Haliyle yaşanılan hiçbir şeyin aslında hiç kimseye bir faydası yok. Beraatimi, hesaplarımdaki tedbirin kaldırılmasını, yurt dışı yasağımın kaldırılmasını talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Duruşma diğer tutuksuz sanıkların savunması ile sürüyor.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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