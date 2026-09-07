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Yaşam

Öğrenciler gönderdi, İspanya Başbakanı cevap verdi! Kayseri'deki liseye sürpriz mektup

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Öğrenciler gönderdi, İspanya Başbakanı cevap verdi! Kayseri'deki liseye sürpriz mektup
Fotoğraf Başlığı Öğrenciler gönderdi, İspanya Başbakanı cevap verdi! Kayserideki liseye sürpriz mektup

Kayseri'nin İncesu ilçesindeki bir lise tarafından çıkarılan derginin İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'e gönderilmesinin ardından, Sánchez'ten okula imzasını taşıyan teşekkür mektubu geldi.

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İncesu Mustafa Özkan Anadolu Lisesi'nde öğretmenler ve öğrenciler tarafından şiir, makale ve çeşitli edebiyat yazılarının bulunduğu Kıvılcım Dergisi'nin bir nüshası İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'e gönderilerek kendisi okula davet edildi.

SANCHEZ'DEN KAYSERİ'DEKİ LİSEYE TEŞEKKÜR MEKTUBU

Dergisi eline ulaşan Sánchez, okula kendisinin imzasını taşıyan bir teşekkür mektubu yollayarak, işlerindeki yoğunluk nedeni ile ziyaret programı gerçekleştiremediğini belirtti.

Öğrenciler gönderdi, İspanya Başbakanı cevap verdi! Kayserideki liseye sürpriz mektup
Başlık ResmiÖğrenciler gönderdi, İspanya Başbakanı cevap verdi! Kayserideki liseye sürpriz mektup

Başbakan Sánchez'in incelik yaparak kendilerine bir mektup gönderdiğini söyleyen İncesu Mustafa Özkan Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Şahin, "Okulumuz bünyesinde öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz hep beraber ortak bir ürün olarak okul dergimizi Kıvılcım ismiyle çıkardık. Ağırlıklı olarak edebiyat dergisi diyebiliriz çünkü öğrencilerimizin yazıları, denemeleri, şiirleri, öngörüleri, hedefleri; ayrıca minik minik röportajlarımız çevresel kişilerle, çevredeki kişilerle konuşmalarımız, okulumuz hakkında bilgilerimiz hepsi mevcut.

Öğrenciler gönderdi, İspanya Başbakanı cevap verdi! Kayserideki liseye sürpriz mektup
Başlık ResmiÖğrenciler gönderdi, İspanya Başbakanı cevap verdi! Kayserideki liseye sürpriz mektup

"ÖĞRENCİLERİMİZİN UFKUNU AÇICI NELER YAPABİLİRİZ DİYE DÜŞÜNDÜK"

Eğitimciler olarak, öncelikli hedeflerinin öğrencilerin ufkunu açmak olduğunu belirten Şahin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında erdemli ve yetkin öğrenciler yetiştirmek adına dergimizle farklı öğrencilerimizin ufkunu açıcı neler yapabiliriz diye düşündük ve bu bağlamda İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'e dergimizi göndermek istedik. Posta yoluyla dergimizi ilettik, sağ olsun kendileri de dergimize ve okulumuza teşekkürlerini ve tebriklerini ileten bir mektup kaleme almışlar. Altına da imzalarını atarak bizi onore etmişler. Kendilerine buradan bu nazik ve ince davranışları için teşekkürlerimizi iletiyoruz, Türkiye'den selamlarımızı gönderiyoruz" dedi.

Öğrenciler gönderdi, İspanya Başbakanı cevap verdi! Kayserideki liseye sürpriz mektup
Başlık ResmiÖğrenciler gönderdi, İspanya Başbakanı cevap verdi! Kayserideki liseye sürpriz mektup

"SANCHEZ, SON DERECE SAMİMİ BİR DİLLE KALEME ALMIŞ"

Şahin, Başbakan Sánchez'in dergiyi çok beğendiğini yazdığını söyleyerek, "Mektubunda dergimizi incelediğini, çok beğendiğini ve ilgi ve merakla okuduğunu kendisine bu dergiyi gönderdiğimiz için teşekkür ettiğini belirtmiş. Bir de okulumuza davet etmiştik kendisini, işlerinin yoğunluğundan dolayı davetimize icabet edemeyeceğinden bahsetmiş son derece samimi bir dille kaleme almış kendisine teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Öğrenciler gönderdi, İspanya Başbakanı cevap verdi! Kayserideki liseye sürpriz mektup
Başlık ResmiÖğrenciler gönderdi, İspanya Başbakanı cevap verdi! Kayserideki liseye sürpriz mektup

"Eğitimciler olarak biz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni de temel alarak öncelikle öğrencilerimize güzel hedefler çizmek durumundayız" diyen Şahin, "Onlara yeni ufuklar açmak durumundayız. Birinci görevimiz bence bu olmalı. Bu bağlamda da öğrencilerimizle farklı onları geliştirecek daha ileriye taşıyacak etkinlikler yapmak istiyoruz. Diğer okullarımıza da bu tür farklı etkinlikler onların hedeflerini geleceklerini ufuklarını geliştirecek farklı hedeflerle içeren etkinlikler yapmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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