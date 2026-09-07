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Spor

Klopp'tan Nübel'e milli takım müjdesi! Beşiktaş'taki performansı Almanya'nın kapısını açtı

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Klopp'tan Nübel'e milli takım müjdesi! Beşiktaş'taki performansı Almanya'nın kapısını açtı
Fotoğraf Başlığı Klopptan Nübele milli takım müjdesi! Beşiktaştaki performansı Almanyanın kapısını açtı

Almanya Milli Takımı'nda Jürgen Klopp dönemi başlarken, Manuel Neuer sonrası kaleyi kimin koruyacağı merak konusu oldu. Alman basını, Beşiktaş'ta düzenli forma giyen Alexander Nübel'in maç ritmini yükseltmesiyle birinci kalecilik için umutlandığını yazdı.

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Almanya Milli Takımı'nda Jürgen Klopp dönemi başlıyor. Tecrübeli teknik adamın göreve gelmesiyle birlikte kadroda önemli değişikliklerin yaşanması beklenirken, en merak edilen konulardan biri de kaleyi kimin koruyacağı oldu.

Klopp'un kısa süre içerisinde Hollanda, Yunanistan ve Sırbistan ile oynanacak karşılaşmaların kadrosunu açıklaması bekleniyor. Alman basını ise yeni dönemde kaleci tercihi konusunda dikkat çeken bir ihtimali gündeme taşıdı.

Klopptan Nübele milli takım müjdesi! Beşiktaştaki performansı Almanyanın kapısını açtı
Başlık ResmiKlopptan Nübele milli takım müjdesi! Beşiktaştaki performansı Almanyanın kapısını açtı

KALEDE NEUER SONRASI YENİ DÖNEM

Almanya'nın kalesini uzun yıllar koruyan Manuel Neuer, Dünya Kupası'nın ardından milli takım kariyerini noktaladı. Neuer'in vedasıyla birlikte Almanya'da birinci kalecilik için rekabet yeniden başladı.

Sky'ın haberine göre Klopp, kaleci tercihi konusunda Oliver Baumann, Alexander Nübel, Jonas Urbig ve Marc-Andre ter Stegen gibi isimler arasında karar verecek.

Klopptan Nübele milli takım müjdesi! Beşiktaştaki performansı Almanyanın kapısını açtı
Başlık ResmiKlopptan Nübele milli takım müjdesi! Beşiktaştaki performansı Almanyanın kapısını açtı

NÜBEL İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Söz konusu isimler arasında Beşiktaş forması giyen Alexander Nübel'in durumu ise özellikle dikkat çekiyor. Alman basını, Nübel'in Beşiktaş'ta düzenli forma giymesinin milli takım yarışında elini güçlendirebileceğine işaret etti.

Haberde, düzenli olarak sahaya çıkan Nübel'in maç ritmini yükselttiği ve bu durumun Almanya Milli Takımı'nda birinci kalecilik için umutlarını artırabileceği belirtildi.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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