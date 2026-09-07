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ÖGG sınav sonuç tarihi! 122.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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ÖGG sınav sonuç tarihi! 122.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Fotoğraf Başlığı ÖGG sınav sonuç tarihi! 122.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların katılım sağladığı 122. Dönem ÖGG sınavı ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Ağustos döneminde gerçekleştirilen ÖGG sınavının sonuç tarihine yayımlanan talimatta yer verilmişti. Peki, 122. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

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Özel Güvenlik 122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları için geri sayım devam ediyor. Özel Güvenlik Görevlisi olmak için katıldıkları sınavın sonucunu bekleyen adaylar yayımlanan takvimi merak ediyor. Özel Güvenlik 122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi Sınav talimatı günler önce paylaşılmıştı. EGM tarafından yayımlanan talimata göre, 122.Dönem ÖGG sınav sonuçları, 18 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak.

Yapılan her sınav, sınav talimatı doğrultusunda yapılmakta olup, sınava ait takvim bu talimatta belirlenir. Sınav talimatı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı sosyal medya adreslerinde ve web sayfasında da yayımlanır.

ÖGG sınav sonuç tarihi! 122.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiÖGG sınav sonuç tarihi! 122.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAV SONUÇ TARİHİ

Adaylar sınav sonuçlarını TC kimlik numaraları ile sorgulayabilecek. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan ediliyor. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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