Trendyol Süper Lig'de 4. hafta mücadelesinde Göztepe ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. İzmir'de oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler Göztepe Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta, canlı yayın nerede izlenir soruları da gündeme geldi. İşte, Göztepe Gaziantep FK maç kadrosu muhtemel ilk 11'ler...

Sezonun ilk haftalarında aradığı sonuçları alamayan Göztepe, taraftarı önünde galibiyet hedeflerken Gaziantep FK ise yeni teknik direktörü Orhan Ak yönetimindeki ilk lig maçından puanla ayrılmak istiyor. Peki, Göztepe Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta, canlı yayın nerede izlenir? İşte muhtemel ilk 11'ler!

GÖZTEPE GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Göztepe Gaziantep FK karşılaşması beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Göztepe Gaziantep FK maçı canlı yayını şifreli olarak ekranlara gelecek.

Göztepe Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta, canlı yayın nerede izlenir? İşte muhtemel ilk 11ler!

GÖZTEPE GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Göztepe ile Gaziantep FK arasındaki mücadele 7 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak. Göztepe Gaziantep FK maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

Göztepe Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta, canlı yayın nerede izlenir? İşte muhtemel ilk 11ler!

GÖZTEPE GAZİANTEP FK MAÇI HAKEMİ KİM?

Göztepe Gaziantep FK maçını Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşmada Yusuf Susuz ve Selim Şenöz yardımcı hakem olarak görev alacak. Yusuf Ziya Gündüz ise dördüncü hakem olacak.

Mücadelenin VAR hakemi Özgür Yankaya olarak belirlenirken, AVAR görevini İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.



Göztepe Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta, canlı yayın nerede izlenir? İşte muhtemel ilk 11ler!

GÖZTEPE GAZİANTEP FK MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Göztepe: L. Gugeshashvili, T. Altıkardeş, E. Yıldırım, M. Bokele, A. Kurtulan, Rhaldney, N. Miroshi, R. Akonnor, E. Bekiroğlu, S. Armstrong, Juan

Gaziantep FK: K. Tobiasz, D. Sorescu, L. Pérez, M. Abena, U. Meleke, F. Ştefan, K. Kozłowski, G. Ntino-Emo, A. Maxim, S. Hansen, S. Dursun

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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