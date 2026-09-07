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40 yıla kadar hapsi isteniyordu! Veyis Ateş tahliye edildi

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40 yıla kadar hapsi isteniyordu! Veyis Ateş tahliye edildi
Fotoğraf Başlığı 40 yıla kadar hapsi isteniyordu! Veyis Ateş tahliye edildi

Geçtiğimiz yıl uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Gazeteci Veyis Ateş, hakkında 40 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

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Geçtiğimiz aralık ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Habertürk eski yöneticisi ve sunucu Veyis Ateş tutuklanmıştı.

‘Uyuşturucu Madde Kullanımını Kolaylaştırmak’ ve ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçlarından 25 yıldan 40 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Ateş, bugün hakim karşısına çıktı.

40 yıla kadar hapsi isteniyordu! Veyis Ateş tahliye edildi
Başlık Resmi40 yıla kadar hapsi isteniyordu! Veyis Ateş tahliye edildi

Hakkındaki suçlamaları reddeden Ateş, tahliye edildi.

UYUŞTURUCU TESTİ NEGATİF ÇIKMIŞTI

Veyis Ateş’in alınan kan, idrar ve kıl örnekleri ATK’da incelenmişti. Saçı kısa olduğu için bu yönde inceleme yapılamamış, kanında ve idrarında ise uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddeleri bulunamamıştı.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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