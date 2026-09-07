Macron'dan dikkat çeken 'ekran' çıkışı: Hiçbir şey görmeme riskiyle karşı karşıyayız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya platformlarına ilişkin tarihte hiçbir zaman bugünkü kadar insanın bu denli bilgiye, içeriğe ve esere erişemediğine işaret ederek, "Hiçbir zaman ekranlara bu kadar bakmamıştık. Ne var ki her şeye bakma uğruna sonunda hiçbir şey görmeme riskiyle karşı karşıyayız." dedi.

Fransa'nın Saint-Paul-de-Vence kasabasında sinema ve dizi sektörünün geleceğine ilişkin Işık Zirvesi başladı. Macron ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un eş başkanlığında düzenlenen zirvede, sinema ve dizi sektörünün karşı karşıya olduğu değişimler ele alınacak.

Zirveye, yaklaşık 60 ülkeden sinema, dizi ve oyun sektörlerinden isimlerin de yer aldığı 200'den fazla kişi katılıyor. Macron, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, 19. yüzyılda, Louis ve Auguste Lumiere kardeşlerin tarihteki ilk hareketli görüntüleri perdeye yansıttığını hatırlatarak, "Teknik bir inovasyonun da ötesinde, dünyaya bakmanın, onu göstermenin, anlatmanın yeni bir şekli başlamıştı." dedi.

Macrondan dikkat çeken ekran çıkışı: Hiçbir şey görmeme riskiyle karşı karşıyayız

"SINIRLARI AŞARAK DÜNYADA PARLIYORLAR"

Fransız sinemasının ve Güney Kore dizilerinin sınırları aşarak dünyada parladığını söyleyen Macron, bu iki ülkeye ait film ve dizilerin, bir kültürün kendi özüne sadık kalarak küreselleşebileceğini gösterdiğini dile getirdi.

'ÇAĞ DEĞİŞİMİNİN GÖSTERGESİ'

Macron, "Sinema ve görsel animasyonlar, kimsenin inkar edemeyeceği değişimlerden geçiyor." diyerek, yapay zekanın ve insanların dikkatinin sosyal medya platformlarınca ele geçirilmesinin "bir çağ değişiminin" göstergesi olduğunu ifade etti.

Mevcut çağda, görsellerin neredeyse sonu yokmuşçasına çoğaldığını belirten Macron, "Bu görseller, sinema perdelerimizde, televizyonlarımızda, oyun konsollarımızda ve akıllı telefonlarımızda hızla akıp geçiyor." şeklinde konuştu.

Macrondan dikkat çeken ekran çıkışı: Hiçbir şey görmeme riskiyle karşı karşıyayız

"HİÇBİR ŞEY GÖRMEME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Macron, bu durumun insanların kültür, ilim ve sanatla olan bağını etkilediğini vurgulayarak, tarihte hiçbir zaman bugünkü kadar insanın, bu denli bilgiye, içeriğe ve esere erişemediğine işaret etti.

"Hiçbir zaman ekranlara bu kadar bakmamıştık. Ne var ki her şeye bakma uğruna sonunda hiçbir şey görmeme riskiyle karşı karşıyayız." değerlendirmesini yapan Macron, insanları içeriklere sürükleyen sosyal medya platformlarının, çocukların ve yetişkinlerin dikkatini yakalamayı ve geçici bir heyecan oluşturmayı amaçlayan ekonomik bir modele sahip olduğunu belirtti.

Macron, bu modelin, insanların dikkatini paraya dönüştürmeyi amaçladığının altını çizerek, "Günümüzde toplumlarımızda okumak için zaman ayırmak giderek zorlaşıyor." dedi.

Bugünün dünyasında görsellerin sınır tanımadığını dile getiren Macron, çok taraflı işbirliği anlayışının sinema ve dizi gibi görsel sektörlere taşınması çağrısında bulundu.

Macron, görsel sektöre destek için "Işık Ortaklığı"nın kurulması amacıyla gelecek 5 yıl için toplam 1 milyar avroluk ortak bütçe ayıracaklarını kaydetti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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