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Ekonomi

Yapay zekada düzeltme ve Orta Doğu’daki gerilim: Fitch’ten küresel kredi uyarısı

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Yapay zekada düzeltme ve Orta Doğu’daki gerilim: Fitch’ten küresel kredi uyarısı

Fitch Ratings, küresel kredi görünümünde yapay zeka kaynaklı muhtemel bir piyasa düzeltmesi ile Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimi başlıca riskler arasında gösterdi. Kuruluş, kredi piyasalarının dayanıklılığını koruduğunu ancak yüksek petrol fiyatları, enflasyon baskısı, ABD’de tüketimin yavaşlaması ve artan tahvil getirilerinin kredi kalitesi üzerinde baskı oluşturabileceğini bildirdi.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel kredi piyasalarına ilişkin değerlendirmesinde öne çıkan risklere işaret etti. Kuruluşa göre, yapay zeka kaynaklı muhtemel bir piyasa düzeltmesi ile Orta Doğu’da devam eden jeopolitik belirsizlik, küresel kredi görünümünü şekillendiren başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Kredi piyasalarında dayanıklılık sürüyor

Fitch, mevcut risklere rağmen kredi piyasalarındaki dayanıklılığın korunduğunu belirtti. Ancak ABD’de tüketici ivmesinin yavaşlaması, enflasyona ilişkin riskler ve mali kısıtların muhtemel şokları daha da büyütebileceği ifade edildi.
Kuruluş, bu gelişmelerin kredi kalitesi üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekti.

Orta Doğu gerilimi tahvil getirilerine yansıdı

Raporda, ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden başlamasının piyasalardaki etkisine de yer verildi.
Çatışmaların petrol fiyatlarını yukarı taşıması ve enflasyon endişelerini artırmasıyla küresel tahvil getirileri yükseldi. ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirisi de son dönemde 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

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Editör : GÜNCE NUR İNCE
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