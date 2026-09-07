ASKİ Ankara su kesintisi 7 Eylül programı vatandaşlar ile paylaşıldı. Elmadağ, Polatlı, Çubuk, Etimesgut, Keçiören, Gölbaşı, Kalecik, Sincan ve Pursaklar ilçelerinde meydana gelen kesinti için bitiş saatleri de ASKİ tarafından duyuruldu.

Ankara'da 7 Eylül 2026 Pazartesi günü bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacağı açıklandı. ASKİ tarafından Elmadağ, Polatlı, Çubuk, Etimesgut, Keçiören, Gölbaşı, Kalecik, Sincan ve Pursaklar'da meydana gelecek su kesintisi ve planlı bakım çalışmalarına dair detaylar aktarıldı. İşte, ASKİ Ankara su kesintisi 7 Eylül programı...

ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ 7 EYLÜL

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 7.09.2026 14:35:00

Tamir Tarihi: 7.09.2026 17:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz,Elmadağ Tatlıca mahallesi Güzin sokak içerinde Q100 luk Asbest içme suyu hattı arızası nedeniyle,07 Eylül.2026 saat-14:30 ile 07 Eylül.2026 saat-17 :00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Tatlıca mh alt kotları



POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 7.09.2026 09:00:00

Tamir Tarihi: 7.09.2026 17:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz Şehitlik Mahallesi Şehitlikkaşı Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında Ø 110 pvc boru arızası nedeniyle 09:00 ile 17:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve desteğiniz için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi Bir Bölümü

ASKİ Ankara su kesintisi 7 Eylül (Etimesgut, Elmadağ, Pursaklar, Sincan, Çubuk, Polatlı, Elmadağ, Keçiören, Gölbaşı, Kalecik)



ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 7.09.2026 09:30:00

Tamir Tarihi: 7.09.2026 15:00:00

Detay: Değerli Abonelerimiz Çubuk İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Buğra Sokakta meydana gelen içme suyu şebeke arızası nedeni ile plansız su kesintisi yapılmıştır. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Yıldırım Beyazıt Mahallesi Berat Caddesine Bağlı Sokaklar



ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 7.09.2026 10:10:00

Tamir Tarihi: 7.09.2026 17:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Şehitali Mahallesi 3535 Sokak içerisinde bulunan Ø 100 dağıtım şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle 10:10 ile 17:00 saatleri arasında plansız su kesintisi yapılmıştır. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Şehit Ali Mahallesi bir kısmı Bilgisayarcılar Sitesi Geneli

ASKİ Ankara su kesintisi 7 Eylül (Etimesgut, Elmadağ, Pursaklar, Sincan, Çubuk, Polatlı, Elmadağ, Keçiören, Gölbaşı, Kalecik)



ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 7.09.2026 11:15:00

Tamir Tarihi: 7.09.2026 23:55:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Turkuaz Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu içerisinde bulunan Ø 500 dağıtım şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle 11:15 ile 23:55 saatleri arasında plansız su kesintisi yapılmıştır. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Turkuaz Mahallesi geneli, Şehit Ali Mahallesi bir kısmı



KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 7.09.2026 11:25:00

Tamir Tarihi: 7.09.2026 18:00:00

Detay: çiçekli mahallesi gün sazak caddesi içerisinde Q200 düctil şebeke su borusında deplase yapılacağından dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır anlayışınız için teşekkür eder verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz..

Etkilenen Yerler: kalaba ,karargahtepe . çiçekli. 19 mayıs . incirli tepebaşı.mahalleleri

ASKİ Ankara su kesintisi 7 Eylül (Etimesgut, Elmadağ, Pursaklar, Sincan, Çubuk, Polatlı, Elmadağ, Keçiören, Gölbaşı, Kalecik)



GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 7.09.2026 12:00:00

Tamir Tarihi: 7.09.2026 18:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Kızılcaşar Mahallesi Iğdır Caddesi üzerinde 90’lık içme suyu hattında yapılacak olan deplase çalışması nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Tek Yapı Kooperatifine



KALECİK SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 7.09.2026 15:00:00

Tamir Tarihi: 7.09.2026 18:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ Arıza Tarihi: 07.09.2026 15:00 Tamir Tarihi: 07.09.2026 18:00 Detay: Yenidoğan Yeşilyurt Mahallesi Ş.Ali Yüzyıl Sokak üzerinde bulunan Ø160 lık Asbest İçme Suyu şebeke hattının yenilemesi amacıyla PE100 içme suyu şebeke hattı imalatı çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür diler anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Halilağa Tabakhane Mahallesi, Yenidoğan Yeşilyurt Mahallesi, ve Ahiler Yenice Mahallesi , (Ahikemal Şenyurt Mahallesi ve Cuma Saray Mahallesi bir kısmı)

ASKİ Ankara su kesintisi 7 Eylül (Etimesgut, Elmadağ, Pursaklar, Sincan, Çubuk, Polatlı, Elmadağ, Keçiören, Gölbaşı, Kalecik)



SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 7.09.2026 14:00:00

Tamir Tarihi: 7.09.2026 18:00:00

Detay: Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi Aziz Nesin Bulvarı içerisindeki Ø110 mm çapındaki şebeke hattında, oluşan üçüncü şahıslardan (müteahhit firma) kaynaklı arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Ekiplerimiz arızayı en kısa sürede gidermek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu süreç içerisinde gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür eder, yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Saraycık TOKİ tamamı.



ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 7.09.2026 14:00:00

Tamir Tarihi: 7.09.2026 16:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz,Hasanoğlan fatih 202 cadde p 100 içerinde içme suyu hattı arızası nedeniyle,07Eylül.2026 saat-14:00 ile 07 Eylül.2026 saat-16 :00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: MUZAFFER EKŞİ MH FATIH MAHALLESI



PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 7.09.2026 14:00:00

Tamir Tarihi: 7.09.2026 19:00:00

Detay: DETAY: Pursaklar İlçesi Saray Terfi istasyonun daki oluşan elektrik kesintisinden kaynaklı su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: sirkeli Yeşilova Mahallesi sirkeli Yeşilyurt Mahallesi kösrelik Kızıgi Mahallesi abadan Mahallesi karşıyaka Mahallesi

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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