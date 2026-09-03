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İzmir su kesintisi! İZSU 3 Eylül İzmir'de sular ne zaman gelecek? (Bornova, Güzelbahçe, Karaburun, Narlıdere, Urla, Ödemiş)

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İzmir su kesintisi! İZSU 3 Eylül İzmir'de sular ne zaman gelecek? (Bornova, Güzelbahçe, Karaburun, Narlıdere, Urla, Ödemiş)
Fotoğraf Başlığı İzmir su kesintisi! İZSU 3 Eylül İzmirde sular ne zaman gelecek? (Bornova, Güzelbahçe, Karaburun, Narlıdere, Urla, Ödemiş)

İzmir su kesintisi 3 Eylül 2026 Perşembe günü için gündemde. Bornova, Güzelbahçe, Karaburun, Narlıdere, Urla ve Ödemiş başta olmak üzere bazı ilçe ve mahallelerde yaşanan kesintilerin ardından "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusu araştırılıyor. İZSU su kesintisi programında arıza ve çalışma bilgileriyle birlikte tahmini su verme saatleri yer alıyor.

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İzmir'in çeşitli ilçelerinde 3 Eylül günü su kesintileri yaşanıyor. İZSU tarafından yayımlanan güncel kesinti bilgileri üzerinden Bornova, Güzelbahçe, Karaburun, Narlıdere, Urla ve Ödemiş'te etkilenen bölgeler ile suların ne zaman geleceğine ilişkin tahmini saatler takip edilebiliyor.

İZSU 3 EYLÜL İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

BORNOVA SU KESİNTİSİ:

Erzene, Evka 3

Kesinti Süresi: 03.09.2026 saat 08:35 ile 10:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Bornova Evka 3 mahallesi 101/3 sokak içi ana boru arızası çalışması nedeni ile bölge vanası kapatıldı

GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ

Maltepe

Kesinti Süresi: 03.09.2026 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Branşman Arızası

Açıklama: Limanreis yıldız sokaktaki braşman arızasından kaynaklı bölge vanası kapatılmıştır.

İzmir su kesintisi! İZSU 3 Eylül İzmirde sular ne zaman gelecek? (Bornova, Güzelbahçe, Karaburun, Narlıdere, Urla, Ödemiş)
Başlık Resmiİzmir su kesintisi! İZSU 3 Eylül İzmirde sular ne zaman gelecek? (Bornova, Güzelbahçe, Karaburun, Narlıdere, Urla, Ödemiş)

KARABURUN SU KESİNTİSİ

Salman

Kesinti Süresi: 03.09.2026 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Salman mahallesi Denizgiren Lüme evleri'nde ana boru arızasından kaynaklı su kesintisi yapılmıştır. Kesintiden salman mahallesi Denizgiren küme evleri etkilenecektir.

NARLIDERE SU KESİNTİSİ

Limanreis

Kesinti Süresi: 03.09.2026 saat 09:19 ile 11:19 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Branşman Arızası
Açıklama: Limanreis Yıldız Sokaktaki brasman arızasından kaynaklı bölge vanası kapatılmıştır.

URLA SU KESİNTİSİ

İskele

Kesinti Süresi: 03.09.2026 saat 09:27 ile 13:27 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Bağlantı Çalışması

Açıklama: Eski hattan yeni hatta geçiş çalışmasından dolayı su kesintisi yaşanacaktır.

ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ

Ovakent

Kesinti Süresi: 03.09.2026 saat 09:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Ödemiş ilçesi Ovakent mahallesinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle mahallede su kesintisi yaşanacaktır.

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Editör : İREM ÖZCAN
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