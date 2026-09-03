İzmir su kesintisi! İZSU 3 Eylül İzmir'de sular ne zaman gelecek? (Bornova, Güzelbahçe, Karaburun, Narlıdere, Urla, Ödemiş)
İzmir su kesintisi 3 Eylül 2026 Perşembe günü için gündemde. Bornova, Güzelbahçe, Karaburun, Narlıdere, Urla ve Ödemiş başta olmak üzere bazı ilçe ve mahallelerde yaşanan kesintilerin ardından "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusu araştırılıyor. İZSU su kesintisi programında arıza ve çalışma bilgileriyle birlikte tahmini su verme saatleri yer alıyor.
İzmir'in çeşitli ilçelerinde 3 Eylül günü su kesintileri yaşanıyor. İZSU tarafından yayımlanan güncel kesinti bilgileri üzerinden Bornova, Güzelbahçe, Karaburun, Narlıdere, Urla ve Ödemiş'te etkilenen bölgeler ile suların ne zaman geleceğine ilişkin tahmini saatler takip edilebiliyor.
İZSU 3 EYLÜL İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
BORNOVA SU KESİNTİSİ:
Erzene, Evka 3
Kesinti Süresi: 03.09.2026 saat 08:35 ile 10:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: Bornova Evka 3 mahallesi 101/3 sokak içi ana boru arızası çalışması nedeni ile bölge vanası kapatıldı
GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ
Maltepe
Kesinti Süresi: 03.09.2026 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Branşman Arızası
Açıklama: Limanreis yıldız sokaktaki braşman arızasından kaynaklı bölge vanası kapatılmıştır.
KARABURUN SU KESİNTİSİ
Salman
Kesinti Süresi: 03.09.2026 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: Salman mahallesi Denizgiren Lüme evleri'nde ana boru arızasından kaynaklı su kesintisi yapılmıştır. Kesintiden salman mahallesi Denizgiren küme evleri etkilenecektir.
NARLIDERE SU KESİNTİSİ
Limanreis
Kesinti Süresi: 03.09.2026 saat 09:19 ile 11:19 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Branşman Arızası
Açıklama: Limanreis Yıldız Sokaktaki brasman arızasından kaynaklı bölge vanası kapatılmıştır.
URLA SU KESİNTİSİ
İskele
Kesinti Süresi: 03.09.2026 saat 09:27 ile 13:27 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Bağlantı Çalışması
Açıklama: Eski hattan yeni hatta geçiş çalışmasından dolayı su kesintisi yaşanacaktır.
ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ
Ovakent
Kesinti Süresi: 03.09.2026 saat 09:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: Ödemiş ilçesi Ovakent mahallesinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle mahallede su kesintisi yaşanacaktır.