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Dilencilik yaparken yakalandı, üzerinden çıkan para zabıtayı bile şaşırttı

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Dilencilik yaparken yakalandı, üzerinden çıkan para zabıtayı bile şaşırttı

Şanlıurfa'da İran uyruklu bir dilencinin üzerinde yapılan aramada 60 bin TL ele geçirildi. Toplam 3 bin 700 TL idari para cezası uygulanan şahıs, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi ve ardından sınır dışı edildi.

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent merkezinde vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik denetim ve operasyonlar düzenledi.

ÜZERİNDEN 60 BİN TL ÇIKTI

Denetimlerde, Divan Yolu Caddesi'nde gerçekleştirilen operasyonda İran uyruklu bir dilenci yakalandı. Zabıta ekipleri tarafından Zabıta Daire Başkanlığı Hizmet Binasına götürülen şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, dilencinin üzerinden 60 bin TL para çıktı.

Dilencilik yaparken yakalandı, üzerinden çıkan para zabıtayı bile şaşırttı
Başlık ResmiDilencilik yaparken yakalandı, üzerinden çıkan para zabıtayı bile şaşırttı

SINIR DIŞI EDİLDİ

Ele geçirilen yüksek miktardaki para, görevlileri şaşırtırken, şahsa dilencilik faaliyetinden dolayı 3 bin 700 TL idari para cezası uygulandı. İşlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilen İran uyruklu şahsın sınır dışı edildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Şanlıurfa
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