Dursun Özbek'ten TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na kritik ziyaret

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni sezon öncesi TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu Riva'da ziyaret etti. Görüşmede yeni sezon ve Türk futbolunun gündemine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; iki başkanın makamda gerçekleştirdiği görüşmede, TFF 2. Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Fuat Göktaş ile Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu da hazır bulundu.

Dursun Özbekten TFF Başkanı Hacıosmanoğluna kritik ziyaret

YENİ SEZON İÇİN İYİ DİLEKLER

Görüşmede Dursun Özbek, yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulunarak Türkiye Futbol Federasyonu'na çalışmalarında başarılar diledi.

Dursun Özbekten TFF Başkanı Hacıosmanoğluna kritik ziyaret

ZİYARETİN ARDINDAN PLAKET TAKDİMİ

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da ziyaret dolayısıyla Dursun Özbek'e teşekkür ederken, görüşmenin ardından iki başkan arasında plaket takdimi gerçekleştirildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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