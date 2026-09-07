GÜRZ sahaya indi! İlk atışta hedefleri başarıyla takip etti

ASELSAN’ın yerli imkanlarla geliştirdiği GÜRZ Hava Savunma Sistemi saha faaliyetlerine başladı. 5 Eylül’de gerçekleştirilen atışlı testte radar ve elektro-optik sistemlerle tespit ve takip başarıyla sağlanırken, GÖKSUR füzesi zorlu manevralara rağmen beklenen yörüngeyi takip ederek kabiliyetini ortaya koydu.

ASELSAN tarafından geliştirilen GÜRZ Hava Savunma Sistemi saha faaliyetlerine başladı. İleri savunma teknolojileri ve yerli mühendislik ile geliştirilen GÜRZ Hava Savunma Sistemi'nin atışlı faaliyeti, 5 Eylül 2026 tarihinde başarıyla yapıldı.

Yakın mesafede, farklı hava tehditlerine karşı, katmanlı hava savunma çözümünü tek araç ile sunan hava savunma sistemi GÜRZ ile radar/optik tespit ve takip, takip devamlılığı, menzilce doğruluk yüksek başarı oranıyla sağlandı.

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YETKİNLİĞİNİ KANITLADI

GÜRZ; dört yüzlü AESA radarı, elektro-optik süitleri, haberleşme sistemleriyle beraber yetkinliğini kanıtladı. Yapılan faaliyette GÖKSUR füzesi zorlu manevralarla, beklenen yörüngeyi takip ederek yüksek kabiliyetini gösterdi.

ASELSAN tarafından geliştirilerek üretilen GÜRZ Hava Savunma Sistemi, çoklu önleyici (top ve füze) kullanım imkanıyla tek platform üzerinde çok katmanlı çözümler sunuyor.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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