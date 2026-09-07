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71 ilde dev uyuşturucu operasyonu: 894 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 günde 71 ilde düzenlenen operasyonlarda 2 ton 367 kilo 634 gram uyuşturucu madde ile 4 milyon 34 bin 459 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda yakalanan 894 şüpheliden 424’ü tutuklandı, 93’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda, il emniyet müdürlükleri tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyonlar yapıldı.

Son 10 günde Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak’ta eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

71 ilde dev uyuşturucu operasyonu: 894 şüpheli yakalandı
Başlık Resmi71 ilde dev uyuşturucu operasyonu: 894 şüpheli yakalandı

4 MİLYONDAN FAZLA UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 345 ekip, 3 bin 360 personel, 11 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeği görev yaptı.

Çalışmalar neticesinde toplam 2 ton 367 kilo 634 gram uyuşturucu madde ile 4 milyon 34 bin 459 adet uyuşturucu hap yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 1 ton 917 kilo sentetik ecza hammaddesinin de bulunduğu bildirildi.

424 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında toplam 894 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 424’ü çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanırken, 93 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, operasyonlarda görev alan polisler, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve çalışmalara katkı sağlayan ekipler tebrik edildi.

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Ankara'da fuhuş ve uyuşturucu operasyonu! 21 kişi aranıyor
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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