Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

Kızlarının can verdiği merkez yeniden açıldı, acılı aile isyan etti

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Kızlarının can verdiği merkez yeniden açıldı, acılı aile isyan etti

İstanbul'da serum aldıktan sonra fenalaşan Gamze Yıldız şüpheli şekilde hayatını kaybetmiş, Özel Tepe Tıp Merkezi de mühürlenmişti. Merkezin yeniden açılması, adalet mücadelesi veren acılı aileyi isyan ettirdi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

İstanbul Ümraniye'de serum verildikten sonra fenalaşarak hayatını kaybeden 28 yaşındaki Gamze Yıldız'ın ölümünün ardından Sağlık Bakanlığı kararıyla kapatılan Özel Tepe Tıp Merkezi'nin yeniden açılması, yakınlarını ve aileyi isyan ettirdi.

Merkez önünde açıklama yapan aile bireyleri, yaşananlara tepki gösterdi.

"KIZIM ÖLDÜKTEN SONRA ACİL MÜDAHALE ODASINI YAPMIŞLAR"

Baba Neytullah Yıldız, kızının ölümünün ardından tıp merkezinde eksiklerin sonradan tamamlandığını belirterek, "Kızım burada katledildi. Katledildikten sonra burası tekrar açıldı. Ama öncesinde burada acil sağlık müdahale odası yoktu. Kızım öldükten sonra acil sağlık müdahale odasını yapmışlar ve burayı tekrar açmışlar. İl sağlık müdürlüğüne izin için başvurmuşlar. Kızımın ölümüne sebep olan eksiklerin olduğunu ve bunu giderdikten sonra tekrar açmışlar. Bir insan ölmüş, öldüğü zaman bunların eksikleri olduğunu belli etmişler ama biz tamamladık demişler, sonra da burayı açmışlar. Sorumlular hakkında herhangi bir işlem yapılmadı, doktor T.Ç. kapıya çıkıp bize hakaret ediyor. Soruşturma dosyası var ama sorumluların mahkemeye gidip ifade vermişliği yok, elini kolunu sallayarak dışarıda geziyorlar" diyerek duruma isyan etti.

Kızlarının can verdiği merkez yeniden açıldı, acılı aile isyan etti
Başlık ResmiKızlarının can verdiği merkez yeniden açıldı, acılı aile isyan etti

"EKSİKLERİ TAMAMLIYORLARSA KIZIMI GERİ GETİRSİNLER"

Anne Suna Doğantekin ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Bildiğiniz gibi kızımı burada katlettiler ve sonra burası kapatıldı. Biz kapatıldı diye biliyorduk ama tekrar açıldı. Bunun sebebini de eksikler varmış; acil müdahale odası ve doktor eksiği, bu tamamlanmış diye belirtmişler. Bu nasıl olabilir, o zaman benim de eksiğimi tamamlasınlar, benim kızımı da geri getirsinler o zaman. Bu kadar kolay mı. Susmayacağız, yılmayacağız. Sonuna kadar gideceğiz. Kızımın kanı asla yerde kalmayacak. Buradaki insanlar hala para kazanmaya, kan emmeye devam ediyor. Hala hukuki bir işlem yapılmadı, dava açılmadı, Adli tıp sonucu çıkmadı."

"GAMZE'NİN GİTMESİNİN KARŞILIĞI 3 AY MI?"

Kızın teyzesi Burcu Doğantekin, kaybın ardından işletmenin yeniden açılmasını anlamlandıramadıklarını vurgulayarak, "Bir can kaybı olmuş, eksikler tamamlanmış, burası tekrar açılmış. Bizim kaybımızla ilgili herhangi bir şey yapılmıyor. Kimse bir ceza almadı. Bu kadar kolay olmamalı. Gamze'nin yerini hiçbir şey doldurmayacak ama bunlar burada ticarethanelerini çalıştıracaklar. Yine muhakkak insanlara zarar verecekler. Gamze'nin gitmesinin karşılığı 3 ay mı, bunun cevabını versinler. Gamze artık yok ama öncesinde de bir beyefendi kalpten dolayı gitmişti, o zaman da bir şey yapılmamıştı. Şu anda bu işlemi yapan teknik eleman ve T.Ç. Bey hala çalışmaya devam ediyor" dedi.

Enişte Murat Karaarslan da adaletin bir an önce sağlanması çağrısında bulunarak, "29 Mart'tan beri adalet bekliyoruz. Hala adalet sağlanmadı. Burası bir süre kapatıldı tekrar açıldı. İşletme hayatına devam ediyor ama Gamze aramızda yok. Gamze 29 Mart'ta buraya kendi ayaklarıyla girdi ve buradan cesedini aldık. Bakanım size güveniyoruz, elinizden öpüyor ve adalet bekliyoruz. Geçenlerde bir camide kediye tekme atan insanı tutukladılar, çok doğru bir karar. Ama burada da bir can gitti, kızımız öldü, yeğenimiz öldü. Ve biz 29 Mart'tan beri acısıyla yanarken adalet sağlanmadı" ifadelerini kullandı.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
BEHZAT Ç.'NİN İZİNDE!
BEHZAT Ç.'NİN İZİNDE!
Beşikçioğlu'nun yardımcısı da 'pozitif' çıktı
GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİLER
GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİLER
Oyuncu Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
 
 
 
"BU OLAY ARTIK BİTMİŞTİR"
Gülistan'ın ablası TGRT Haber'e konuştu
MHP'DEN ÇARPICI NÜFUS TEKLİFİ!
MHP'DEN ÇARPICI NÜFUS TEKLİFİ!
3 çocuklu aileye faizsiz ev ve yarı fiyatına fatura
"RUHUNA FATİHA"
Haraç vermeyen esnafa lokma aracı göndermişler
TREN BİLETLERİNDE YENİ DÖNEM!
TREN BİLETLERİNDE YENİ DÖNEM!
TCDD'den bilet bulamayanlara "Boş Yer" butonu müjdesi
TCMB ÖNCESİ İŞTE SON ORANLAR!
TCMB ÖNCESİ İŞTE SON ORANLAR!
500 bin TL'nin getirisi kaç TL oldu?
OĞLU SANIK KÜRSÜSÜNDE
OĞLU SANIK KÜRSÜSÜNDE
Yurt dışına çıkardığı paraları böyle savundu
"EVİMİZE NEŞE GELDİ"
Yürekleri ısıttı: 30 yıllık evlat hasreti Ecrin Su ile son buldu
LİGDEKİ TEK TAKIM ONLAR
LİGDEKİ TEK TAKIM ONLAR
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Ada'ya damga vuruyor
ÖĞRENCİLER İSPANYA'YA GÖNDERDİ
ÖĞRENCİLER İSPANYA'YA GÖNDERDİ
Başbakan Sanchez'den Kayseri'deki liseye sürpriz mektup
SON ANKETE DAMGA VURDU
SON ANKETE DAMGA VURDU
AK Parti en yakın rakibini ikiye katladı
FİLMLERE KONU OLACAK OLAY
FİLMLERE KONU OLACAK OLAY
8 yıl kadın kılığında firar etmiş!
"BU PARAYI BANA VERECEKSİN"
Tanju Özcan'ı mahkemede çıldırtan sözler
'EKRAN' ÇIKIŞI ÇOK KONUŞULACAK
'EKRAN' ÇIKIŞI ÇOK KONUŞULACAK
"Hiçbir şey görmeme riskiyle karşı karşıyayız"
ÇILGINA DÖNDÜ!
ÇILGINA DÖNDÜ!
Faulü canlandırdılar, spiker kahkahalara boğuldu
BAKAN GÜRLEK TARİH VERDİ
BAKAN GÜRLEK TARİH VERDİ
Boşanma ve nafaka düzenlemesinde yeni gelişme
DEPREM ÇADIRLARI DEPODAN ÇIKTI
DEPREM ÇADIRLARI DEPODAN ÇIKTI
AHBAP soruşturmasından yeni görüntüler geldi
TOGG’DA KRİTİK GELİŞME!
TOGG’DA KRİTİK GELİŞME!
Fuat Tosyalı'dan 'hisse satışı' açıklaması
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Adana'da Karaisalı ve Feke ilçelerinde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Adana'nın iki ilçesinde orman yangını!
Kaydet
'Şapkalılar'a iddianame hazır! Haraç vermeyen esnaf lokma aracı göndermişler: Ruhuna Fatiha
Haraç vermeyen esnaf lokma aracı göndermişler
Kaydet
İran’da akaryakıt krizi sonrası çareyi bunda buldular: 'Araçsız gün' uygulaması devreye alınıyor
İran’da akaryakıt krizi sonrası çareyi bunda buldular
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.