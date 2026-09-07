İstanbul'da serum aldıktan sonra fenalaşan Gamze Yıldız şüpheli şekilde hayatını kaybetmiş, Özel Tepe Tıp Merkezi de mühürlenmişti. Merkezin yeniden açılması, adalet mücadelesi veren acılı aileyi isyan ettirdi.

İstanbul Ümraniye'de serum verildikten sonra fenalaşarak hayatını kaybeden 28 yaşındaki Gamze Yıldız'ın ölümünün ardından Sağlık Bakanlığı kararıyla kapatılan Özel Tepe Tıp Merkezi'nin yeniden açılması, yakınlarını ve aileyi isyan ettirdi.

Merkez önünde açıklama yapan aile bireyleri, yaşananlara tepki gösterdi.

"KIZIM ÖLDÜKTEN SONRA ACİL MÜDAHALE ODASINI YAPMIŞLAR"

Baba Neytullah Yıldız, kızının ölümünün ardından tıp merkezinde eksiklerin sonradan tamamlandığını belirterek, "Kızım burada katledildi. Katledildikten sonra burası tekrar açıldı. Ama öncesinde burada acil sağlık müdahale odası yoktu. Kızım öldükten sonra acil sağlık müdahale odasını yapmışlar ve burayı tekrar açmışlar. İl sağlık müdürlüğüne izin için başvurmuşlar. Kızımın ölümüne sebep olan eksiklerin olduğunu ve bunu giderdikten sonra tekrar açmışlar. Bir insan ölmüş, öldüğü zaman bunların eksikleri olduğunu belli etmişler ama biz tamamladık demişler, sonra da burayı açmışlar. Sorumlular hakkında herhangi bir işlem yapılmadı, doktor T.Ç. kapıya çıkıp bize hakaret ediyor. Soruşturma dosyası var ama sorumluların mahkemeye gidip ifade vermişliği yok, elini kolunu sallayarak dışarıda geziyorlar" diyerek duruma isyan etti.

Kızlarının can verdiği merkez yeniden açıldı, acılı aile isyan etti

"EKSİKLERİ TAMAMLIYORLARSA KIZIMI GERİ GETİRSİNLER"

Anne Suna Doğantekin ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Bildiğiniz gibi kızımı burada katlettiler ve sonra burası kapatıldı. Biz kapatıldı diye biliyorduk ama tekrar açıldı. Bunun sebebini de eksikler varmış; acil müdahale odası ve doktor eksiği, bu tamamlanmış diye belirtmişler. Bu nasıl olabilir, o zaman benim de eksiğimi tamamlasınlar, benim kızımı da geri getirsinler o zaman. Bu kadar kolay mı. Susmayacağız, yılmayacağız. Sonuna kadar gideceğiz. Kızımın kanı asla yerde kalmayacak. Buradaki insanlar hala para kazanmaya, kan emmeye devam ediyor. Hala hukuki bir işlem yapılmadı, dava açılmadı, Adli tıp sonucu çıkmadı."

"GAMZE'NİN GİTMESİNİN KARŞILIĞI 3 AY MI?"

Kızın teyzesi Burcu Doğantekin, kaybın ardından işletmenin yeniden açılmasını anlamlandıramadıklarını vurgulayarak, "Bir can kaybı olmuş, eksikler tamamlanmış, burası tekrar açılmış. Bizim kaybımızla ilgili herhangi bir şey yapılmıyor. Kimse bir ceza almadı. Bu kadar kolay olmamalı. Gamze'nin yerini hiçbir şey doldurmayacak ama bunlar burada ticarethanelerini çalıştıracaklar. Yine muhakkak insanlara zarar verecekler. Gamze'nin gitmesinin karşılığı 3 ay mı, bunun cevabını versinler. Gamze artık yok ama öncesinde de bir beyefendi kalpten dolayı gitmişti, o zaman da bir şey yapılmamıştı. Şu anda bu işlemi yapan teknik eleman ve T.Ç. Bey hala çalışmaya devam ediyor" dedi.

Enişte Murat Karaarslan da adaletin bir an önce sağlanması çağrısında bulunarak, "29 Mart'tan beri adalet bekliyoruz. Hala adalet sağlanmadı. Burası bir süre kapatıldı tekrar açıldı. İşletme hayatına devam ediyor ama Gamze aramızda yok. Gamze 29 Mart'ta buraya kendi ayaklarıyla girdi ve buradan cesedini aldık. Bakanım size güveniyoruz, elinizden öpüyor ve adalet bekliyoruz. Geçenlerde bir camide kediye tekme atan insanı tutukladılar, çok doğru bir karar. Ama burada da bir can gitti, kızımız öldü, yeğenimiz öldü. Ve biz 29 Mart'tan beri acısıyla yanarken adalet sağlanmadı" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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