Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Doruk Madencilik işçileriyle yaptığı görüşmede madencilerin hak ettikleri ücreti almasının “kırmızı çizgi” olduğunu söyledi. Yerli kömürden elektrik üreten santrallere 2029 sonuna kadar alım garantisi verildiğini hatırlatan Bayraktar, işçisine borcu olan veya çevre yatırımlarını yapmayan firmaların teşvikten yararlanamayacağını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul ve beraberindeki Doruk Madencilik işçilerini Bakanlıkta ağırladı.

Bakanlıktan paylaşılan açıklamaya göre, Bayraktar, madencilerle sohbet ederek onlardan gelen talepleri dinledi.

Bayraktar’dan madenciler için net mesaj: “İşçiye borcu olana teşvik yok”

"İŞİN KARŞILIĞININ VERİLMEMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Görüşmede, işçilerin hak ettikleri ücreti almasının en önemli konu olduğunu söyleyen Bayraktar, "En zor işlerden birisini madencilerimiz yapıyor. Yerin altından bir ekonomik varlığı çıkarıp ekonomiye katıyoruz. Çok kıymetli, çok ağır bir iş yapılıyor. Bu iş yapılırken bu işin karşılığının verilmemesi asla kabul edilebilecek bir şey değil. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Siz haklı bir mücadele verdiniz. Biz hep yanınızda olduk, başından beri. Biz aynı hedef için çalıştık, karşı taraf değiliz." açıklamasını yaptı.

Bayraktar, yerli kömürden elektrik üreten santrallere 2029 senesi sonuna dek alım garantisi verdiklerini hatırlatarak, "Bu düzenlemeyle madenlerin çalışmasını, buradan gelen kömürle elektrik üretilmesini, Türkiye'nin cari açığında bir azalma olmasını ve madendeki işçilerin istihdamında bir aksama olmamasını hedefliyoruz. Kırmızı çizgimiz, işçiye borcu olan firmaya biz bu teşviki vermiyoruz. Sizleri düşündük. İşçi, hakkını alsın diye o düzenlemeyi yaptık." ifadesini kullandı.

Bayraktar’dan madenciler için net mesaj: “İşçiye borcu olana teşvik yok”

ÇEVRE YATIRIMI YAPILMAZSA TEŞVİK YOK

Bakan Bayraktar, çevreyle alakalı yatırımın yapılmaması halinde, şirkete teşvik verilmediğini sözlerine ekledi.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Akçul da sürecin büyük bir başarıyla sonuçlandığını söyleyerek, "Tüm arkadaşlarım adına size tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Heyetinize de ayrıca teşekkür ediyorum, sizin öncülüğünüzde hepsi emek harcadılar." dedi.

Madenciler de yaşanan süreçte haklarını almalarına verdiği destek sebebiyle Bakan Bayraktar'a teşekkürlerini iletti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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