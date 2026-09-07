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Adana ve Kayseri'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Adana ve Kayseri'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Fotoğraf Başlığı Adana ve Kayseride orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Adana'nın Karaisalı ve Feke ilçeleri ile Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde orman yangınları çıktı. Orman dışı alanlarda başlayarak ormana sıçrayan yangınlara ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Orman Genel Müdürlüğü, 3 ilçedeki çalışmalarda 2 uçak, 8 helikopter, 45 arazöz ve 263 personelin görev yaptığını açıkladı.

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Adana'nın Karaisalı ve Feke ilçelerinde orman yangını çıktı. Orman dışı alanlarda başlayarak ormana sıçrayan yangınlara ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Orman Genel Müdürlüğü, iki ilçedeki çalışmalarda 2 uçak, 8 helikopter, 45 arazöz ve 263 personelin görev yaptığını açıkladı.

Adana - Karaisalı
Başlık ResmiAdana - Karaisalı

EKİPLER SEFERBER OLDU

Karaisalı ilçesine bağlı Çorlu Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopterleri sevk edildi.

Feke ilçesinde ise Mansurlu Mahallesi kırsalında yangın başladı. İhbarın ardından ekipler ve söndürme helikopterleri bölgeye yönlendirildi.

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2 UÇAK, 8 HELİKOPTER VE 263 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

OGM'den yapılan açıklamada, Adana'nın Karaisalı ve Feke ilçeleri ile Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde devam eden yangınlara müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, 2 uçak, 8 helikopter, 45 arazöz ve 263 personelin yangınların kontrol altına alınması için görev yaptığı bildirildi.

OGM, vatandaşlara da uyarıda bulunarak yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınılmasını ve açık alanlarda kesinlikle ateş yakılmamasını istedi.

Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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