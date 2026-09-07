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3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sürücünün küçük kıza çarptıktan sonra hızını kesmediği görülüyor. Acılı aile sürücüye verilen ev hapsi kararına da itiraz etti.

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Eskişehir'de 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Müşteki taraf, kazaya karışan sürücüye ev hapsi verilmesine ve bilirkişi raporuna itiraz etti.

Olay, 4 Eylül Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Çolpan Sokak'ta yaşanmıştı. Alınan bilgilere göre; F.A.B. (40) adlı kadının kullandığı 26 AFU 319 plakalı araç, yolun karşısına geçmek isteyen Merve Avli ile kızı Elif Mavi Avli'ye çarpmıştı. Annenin hafif sıyrıklarla atlattığı kazada ağır yaralanan küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere karşın kurtarılamamıştı. Elif Mavi Avli, Asri Mezarlığı'nda defnedilmişti. Gözaltına alınan sürücü F.A.B. hakkında ise ev hapsi cezası verilmişti.

3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Başlık Resmi3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

HIZLANARAK ÇARPTI

3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntüde, Merve Avli ile kızı Elif Mavi Avli'ye kaldırımdan yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Çolpan Sokak ile Seda Sokak'ın kesiştiği noktadan geçen aracın hızlanarak çarptığı görüldü. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan annenin can havliyle kızını kucağına aldığı, çevrede panik anları ile ağır yaralı çocuğun hastaneye götürülmek üzere bir araca bindirildiği anlar kameralar tarafından kaydedildi.

3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Başlık Resmi3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kazaya karışan aracın sürücüsü F.A.B. (40) adlı kadın, emniyetteki ifadesinde, "Hızım yaklaşık 10-20 kilometre idi. Bu sokak dar ve mahalle arası olduğu için ben hep yavaş seyrederim. Aracımla Seda Sokak kesişimine geldiğimde sağ taraftan bir araç önümden geçti. Arkasından bir araç daha geldi ve ben araca yol vermek için hızımı iyice yavaşlattım ve aracım ile durma noktasına kadar geldim. Ancak araç bana yol verdi ve ben geçtim. Çolpan Sokak üzerinde düz bir şekilde yoluma devam ettim. Seda Sokak'ı 5-10 metre geçtikten hemen sonra anne ve bir çocuğu aracımın bir anda önünde gördüm. Ben hemen frene bastım ancak mesafe çok yakın olduğu için çarptım ve kaza meydana geldi. Ve aracımı durdurdum. Araçtan indiğimde kadın şahsı ayakta gördüm ve kız çocuğunu annesinin kucağında gördüm. Ancak ben olayın şoku ve yaşadığım korku ile bazı şeyleri tam olarak hatırlayamıyorum. Akabinde çevreden bir erkek vatandaş geldi ve çocuğu kucağına alarak hastaneye yetiştirmek istedi. Biz polis bekledik. Kazada kusurlu olduğumu düşünmüyorum. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm, keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" ifadelerini kullandı.

3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Başlık Resmi3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

"BİLİRKİŞİ RAPORU HUKUKA AYKIRI DÜZENLENMİŞTİR"

Elif Mavi Avli'nin acılı ailesi, kazaya karışan sürücüye ev hapsi cezası verilmesine itiraz etti. Konuyla alakalı açıklama yapan Avukat Harun Günçay, "Vişnelik Mahallesi'nde gerçekleşen Elif Mavi kızımızın vahim kazası nazarında savcılığa vermiş olduğumuz adli kontrollere itiraz ve bilirkişi raporuna itiraz dilekçelerimizi sunmuş bulunmaktayız. Elif Mavi kardeşimiz, kızımız, çocuğumuz 3 yaşında vahim bir kaza neticesinde hayatını kaybetmiştir. Dosya kapsamında şüpheli şahsa konutu terk etmeme nazarında, adli kontrol nazarında bir tedbir uygulanmıştır. Aile ve hukuki süreci yürüten avukatları ben Harun Günçay olarak adli kontrole itirazımızı sunmuş bulunmaktayız. Hukuki süreci de yakinen takip etmekteyiz. Dosya kapsamındaki adli rapor, yani bilirkişi raporu tamamen hukuka aykırı şekilde düzenlenmiştir. O konuda da itirazlarımızı yaptık. Tamamen hukuki süreci takip etme aşamasına geçmiş bulunmaktayız. Dosyadaki 3 yaşında bir kız çocuğunun vefatı, canını kaybedişini göz önünde bulundurularak ailenin de bir nebze olsun vicdanının, kalbinin soğuması için tutuklama nazarında bir talepte bulunduk. Çünkü mevcut bilirkişi raporunda kız çocuğumuzun 14 metre sürüklendiği şeklinde bir ibare geçiyor ve bu vahim kaza neticesinde şüpheli şahsın yüksek hızını da göz önünde bulundurularak aslında asli kusurlu olduğu, dosyadaki bilirkişi raporu nazarında kusurlu olması kanaatindeyiz. Bu yönde itirazlarımızı sunduk. Gerekli merciler nazarında kararın neticesini bekliyoruz şu anda" açıklamasını yaptı.

3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Başlık Resmi3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

DOĞUM GÜNÜNDEN BİR GÜN SONRA TOPRAĞA VERİLDİ

Doğum gününü kutladıktan bir gün sonra kızını toprağa verdiğini söyleyen baba Fatih Avli, "Kızım için adalet istiyorum. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" dedi.

Amca Ali Avli ise, "Ben bir gün önce yeğenime hediye seçtim, ertesi gün mezar yeri seçtim. O kişi bizden önce evine gitti. Adalet istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Adliyenin önünde yapılan basın açıklaması sonrası anne Merve Avli, fenalık geçirdi. Bir sandalyeye oturtulan acılı anneyi yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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