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Yaşam

Kazanın ardından suya atlamış! 114 gündür Esma'dan haber yok

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Kazanın ardından suya atlamış! 114 gündür Esma'dan haber yok
Fotoğraf Başlığı Kazanın ardından suya atlamış! 114 gündür Esmadan haber yok

Sivas’ta trafik kazası geçirip yaşadığı panikle Kelkit çayına atlayarak kaybolan 17 yaşındaki Esma Nur Hacıosmanoğlu’na aradan geçen 114 güne rağmen ulaşılamadı. Genç kızın acılı annesi, "Bu ırmak kızımın mezarı olmasın" diyerek Esma’nın bulunmasını istedi.

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16 Mayıs 2026 tarihinde Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı Tünel çıkışında U.Y. (20) idaresindeki 28 DR 070 plakalı araç seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı.

KAZANIN ARDINDAN SUYA ATLADI

Sürücü yaralanırken araçta bulunan Yağmur Hira Yazıcı (16) olay yerinde vefat etti. Aynı araçta bulunan kuzeni Esma Nur Hacıosmanoğlu (17) ise olayın şokuyla Kelkit Çayı’na atlayıp akıntıya kapılarak kayboldu. Aradan geçen 114 gün ve tüm arama çalışmalarına rağmen Esma Nur Hacıosmanoğlu’nun bedenine ulaşılamadı.

Kazanın ardından suya atlamış! 114 gündür Esmadan haber yok
Başlık ResmiKazanın ardından suya atlamış! 114 gündür Esmadan haber yok

SÜRÜCÜ 0.68 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kaza sonrası başlatılan soruşturmada sünücü U.Y.’nin yasal sınırın üzerinde 0.68 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ayrıca kazadan kısa bir süre önce aracın içerisinde çekilen görüntüde U.Y.’nin aracı aşını hızlı kullandığı ve yanındakiler tarafından yavaş olması için uyarıldığı görüldü. Konuyla ilgili yargılama sürüyor.

Kazanın ardından suya atlamış! 114 gündür Esmadan haber yok
Başlık ResmiKazanın ardından suya atlamış! 114 gündür Esmadan haber yok

TEK İSTEĞİ KIZININ MEZARI OLMASI

Esma Nur Hacıosmanoğlu’nun acılı annesi İlknur Hacıosmanoğlu, kızının bulunması için yetkililere seslenerek, "Kaza 16 Mayıs 2026 günü Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde meydana geldi. Aracın sürücüsü olan 20’li yaşlardaki U.Y., 0.68 promil alkol alıp hız yaparak kazaya sebep oldu. Araçta bulunan 16 yaşındaki eşimin yeğeni Yağmur Hira Yazıcı camdan fırlayarak feci şekilde vefat etti. Araç sürücüsünün sadece kolu kırılmıştır. Kızım Esma Nur, 280 metre savrulan ve 3-4 takla atan araçtan sağ çıkıp Yağmur’u bulamayınca şoka girdi. Yağmur’u ararken 2 ATT, 1 bekçi olay yerine intikal etmiş. Olay yerinde güvenlik önlemi alıp tıbbi bir müdahale yapmadan sürücünün abisi ve 2 arkadaşı ATT’nin elinden çocuğumu almışlardır. Esma Nur’un 3 şahsın elinden kurtularak suya atladığı iddia ediliyor. Kızım atladı mı, atıldı mı? Kızımın kaybına sebep olan herkesten şikayetçiyim. Sürücü, kızım bulunamadığı halde suçu kızımın üzerine atıyor. Adalet karşısında herkesin hesap vermesini istiyorum. Şu an Esma Nur için aramalar başladı. Esma Nur bulunana kadar arama çalışmalarının devam etmesini istiyorum. Bu ırmak benim kızımın mezarı olmasın" dedi.

Kazanın ardından suya atlamış! 114 gündür Esmadan haber yok
Başlık ResmiKazanın ardından suya atlamış! 114 gündür Esmadan haber yok
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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