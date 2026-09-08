Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası'nda iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Ortalık savaş alanına dönerken; sopa ve tekmelerin havada uçuştuğu anlar kameralara yansıdı.

Önceki gün Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan canlı hayvan borsasında kavga çıktı. İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeni ile başlayan tartışma bir anda taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.

MEYDAN MUHABERESİNE DÖNDÜ

Kısa sürede neredeyse alandaki tüm vatandaşların karıştığı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Kavga anı cep telefonu kameralarına yansırken, olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Kimse kimseye acımadı! Taşlı sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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