Eskişehir'de 30 yıl önce geçirdiği kaza sonucu felç kalan Anadolu Üniversitesi personeli Recep Çetin, yurt dışında 200 bin TL'yi bulan tekerlekli sandalye motor aparatını 15 bin TL'ye üretti. 2 hafta boyunca günde 3 saat çalışarak üretimini tamamlayan Çetin, "İşime rahatça gidip gelebiliyorum" dedi.

Eskişehir'de yaşayan 48 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası Anadolu Üniversitesi personeli Recep Çetin, 30 yıl önce 7'nci kattan asansörden düşmesi sonucu yürüme kabiliyetini kaybetti. Omurilik ezilmesine bağlı felç kalan Çetin, hayata küsmeyerek hayatına devam etti.

Hayatın içinde olmayı seven Recep Çetin, 13 yıl önce de Anadolu Üniversitesi'nde işe başladı. Akülü sandalyesi ile belli bir yere kadar ilerleyebilen ve daha hızlı bir araç tasarlamak isteyen Çetin, satın aldığı elektrik motorunu ve lastiğini elle ivme kazandırılan tekerlekli sandalyeye monte etti.

15 GÜN BOYUNCA GÜNDE 3 SAAT ÇALIŞTI

Çalışmasını 15 gün boyunca günde yaklaşık 3 saat çalışarak tamamlayan Recep Çetin, yurt dışındaki örnekleri 150 bin ile 200 bin TL arasında değişen örneklerine rağmen kendi aracını 15 bin TL'ye mal etti.

Recep Çetin ile bir araya gelen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, aracı yakından inceledi. Işıklandırma sistemi tavsiyesinde bulunan Adıgüzel, ayrıca Çetin'e kask hediyesinde bulundu.

Yurt dışında 200 bin liraya satılan aracı 15 bin TL'ye yaptı! 15 günde işlem tamam

"KENDİMCE BİR ARABA TASARLADIM"

Hayat hikayesini anlatan Recep Çetin, "Yatılı yurtta kalıyordum. 1996 yılında, ortaokuldan sonra lise 1'e başladığım dönemde yatılı yurtta okurken oradaki asansörden düştüm. 7. kattan aşağı düştüm. Belimde, ayaklarımda ve omuriliğimde kırıklar olduğu için omurilik ezilmesine bağlı olarak yürüme engelliyim, felç kaldım. 13 yıldır da Anadolu Üniversitesinde çalışıyorum. Yürüme engelliyim ama daha çok kendi hayatımı kolaylaştırabilecek şeyler yapmak istedim. Diyelim ki sandalye kullanıyorum ama akülü sandalyem de var. Bir yerlere giderken uzun zaman kaybettiğim için 'Bu akülü sandalyeyi nasıl daha hızlı bir vaziyete getirebilirim' diye düşündüm. Bu şekilde kendimce bir araba tasarladım. Aküsünü, demirini tamamen kendim kesip biçerek her türlü tekerlekli sandalyeye monte edilebilen bir motor yaptım" dedi.

Yurt dışında 200 bin liraya satılan aracı 15 bin TL'ye yaptı! 15 günde işlem tamam

"İŞİME RAHATÇA GİDİP GELEBİLİYORUM"

El yapımı aracının hayatını büyük ölçüde kolaylaştırıldığını ifade eden Çetin şöyle devam etti:

"Bu motor da benim hayatımı daha fazla kolaylaştırdı. Çünkü bir yerden bir yere giderken daha çabuk gidebiliyorum. İşe geldiğimde motoru söküp iş yerinde tekerlekli sandalyemle daha rahat çalışabiliyorum. Sağ olsun Rektör hocamızın da desteği sayesinde iş yerine gelip giderken herhangi bir sıkıntım yok; iş yerinde rahatça kullanıyorum. Bu aracımla üniversitenin içerisinde zaten rahat ulaşım sağlayabiliyorum. Dışarıda da aynı şekilde trafiğe takılmadan rahatça kullanabileceğimi düşündüğüm bir motor ürettim kendimce. Ben bunu 15 gün içerisinde yaptım. Ağır olduğu için bir arkadaşımın yardımıyla; bazı şeyleri kaynak yapması ve demirleri kesmesi için ondan destek alarak, kendi evimin balkonunda keserek, biçerek ve kaynak yaparak iş çıkışı akşamları 2-3 saatlik çalışmayla 15 gün içinde tamamladım."

Yurt dışında 200 bin liraya satılan aracı 15 bin TL'ye yaptı! 15 günde işlem tamam

200 BİN LİRALIK ARABAYI, 15 BİN LİRAYA MAL ETTİ

Aracını yaparken yurt dışındaki örneklerinden esinlendiğini belirttiren Çetin, "Aslında bunu yaygınlaştırabilirsem bütün engellilere de bir örnek ve kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Normalde bir akülü arabam var ama onu kullanmama sebebim, bir yerden bir yere giderken yavaş olması; ben bir yerden bir yere daha çabuk gidip gelebileyim diye bunu yaptım. Normal akülü araba hem ağır oluyor hem de onu aracımın bagajına koyamıyorum. Ancak kasalı bir araba ya da minibüs tarzı bir araçla bir yerden bir yere taşıyabilirim o normal akülü arabayı. Ama bu aparat söküldüğü zaman normal bir aracın bagajına çok rahat sığabilen bir akülü araç hâline geldi. Bu yüzden bunu kullanmayı tercih ediyorum. Bunun örnekleri yurt dışında var fakat Türkiye'ye gelmesi ve satılması yüksek miktarları buluyor. 150-200 bin liralık bir masraf olduğu için bütün engellilerin bunu alabileceği bir bütçesi olmaz. Böyle bir şey yaptım; maliyeti taş çatlasın 15 bin lira civarına mal oldu bana ve benim hayatımı tamamen kolaylaştıran bir motor, kendimce bir buluş oldu" diye konuştu.

El yapımı araç ile alakalı Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ise şöyle konuştu:

"Personelimiz kendi sıkıntılarını giderebilmek için kendince böyle bir araç geliştirmiş; işlerini kolaylaştıracak bir adım atmış. Kendisini gerçekten tebrik ediyorum. Dolayısıyla bu yaptığı iş, kendisi gibi engelli olan arkadaşlarımızın kullanacağı araçlarda uygulanmak üzere aslında bir fikir de veriyor. Yani arkadaşımız bir Ar-Ge, bir iş fikri de ortaya koymuş. Kendisini tebrik ederim, hayırlı olsun. Ama daha dikkatli olması noktasında da uyarıda bulunmuş olalım: Motor takıyorsa kask da takması lazım, onu da söylemiş olalım. Hayırlı olsun. Evet, kask hediyemizi kendisine takdim edeceğiz."

Yurt dışında 200 bin liraya satılan aracı 15 bin TL'ye yaptı! 15 günde işlem tamam

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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