Her kış aynı çile yaşanıyordu! Bölgeye 13 kilometrelik tünel geliyor

Yaklaşık 13 kilometre uzunluğunda ve tek tüplü olarak planlanan tünelin tamamlanmasıyla Bahçesaray’ın kış aylarında yaşadığı ulaşım sorunlarının önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor. Projenin, tamamlandığında Türkiye’nin en uzun tek tüplü tünellerinden biri olması bekleniyor.