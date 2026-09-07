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Her kış aynı çile yaşanıyordu! Bölgeye 13 kilometrelik tünel geliyor

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Her kış aynı çile yaşanıyordu! Bölgeye 13 kilometrelik tünel geliyor

Van’ın Bahçesaray ilçesi ile Gevaş arasında ulaşımı kolaylaştırması planlanan yaklaşık 13 kilometrelik tek tüplü tünel projesinde ilk adım atıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, güzergâhta zemin etüt ve jeolojik incelemelere başladı.

Her kış aynı çile yaşanıyordu! Bölgeye 13 kilometrelik tünel geliyor

Kış aylarında yoğun kar yağışı ve çığ riski nedeniyle ulaşımda ciddi sorunların yaşandığı Bahçesaray’da, yeni tünel projesiyle güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlanması hedefleniyor. Projenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatıldığı belirtildi.

Her kış aynı çile yaşanıyordu! Bölgeye 13 kilometrelik tünel geliyor

Ekipler, yaklaşık 3 bin metre rakımdaki Karabet Geçidi çevresinde zemin yapısını incelerken toprak ve kaya analizleri gerçekleştiriyor. Yapılacak çalışmalarla tünelin geçeceği güzergâhın teknik özellikleri ve zemin koşulları detaylı şekilde belirlenecek.

Her kış aynı çile yaşanıyordu! Bölgeye 13 kilometrelik tünel geliyor

Zemin etütlerinin tamamlanmasının ardından projenin yaklaşık maliyeti ortaya çıkarılacak. Sonraki süreçte proje hazırlıkları ve ihale aşamasına geçilerek tünelin yapımına başlanması planlanıyor.

Her kış aynı çile yaşanıyordu! Bölgeye 13 kilometrelik tünel geliyor

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu da Karabet Geçidi bölgesinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Türkmenoğlu, Bahçesaray’ın Türkiye’nin en zorlu coğrafyalarından birine sahip olduğunu belirterek ulaşım yatırımlarının sürdüğünü ifade etti.

Her kış aynı çile yaşanıyordu! Bölgeye 13 kilometrelik tünel geliyor

Yaklaşık 13 kilometre uzunluğunda ve tek tüplü olarak planlanan tünelin tamamlanmasıyla Bahçesaray’ın kış aylarında yaşadığı ulaşım sorunlarının önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor. Projenin, tamamlandığında Türkiye’nin en uzun tek tüplü tünellerinden biri olması bekleniyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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