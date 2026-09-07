Edirne Belediye Meclisi toplantısının ardından AK Partili Celal Demir ile Yeni Partili Asım Uyguner arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Taraflar, çevredekilerin müdahalesiyle ayrılırken yaşanan gerginlik kameralara yansıdı.

Meclis toplantısının tamamlanmasının ardından henüz belirlenemeyen nedenle AK Partili Demir ile Yeni Partili Uyguner arasında tartışma yaşandı.

Edirne Belediye Meclisi karıştı! Sözlü tartışma kavgaya döndü

SALONDA ARBEDE ÇIKTI

Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından salonda arbede çıktı. Çevrede bulunanların müdahalesiyle taraflar birbirinden uzaklaştırıldı.

KAVGA ANI KAMERADA

Yaşanan gerginlik ve sonrasında salonda oluşan hareketlilik, kameralara yansıdı. Görüntülerde tartışma öncesi yaşanan sözlü atışma ile olayın ardından tarafların çevredekiler tarafından uzaklaştırıldığı anlar yer aldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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