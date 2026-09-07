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Spor

Sacha Boey transferinde sürpriz gelişme: Gitmeye sıcak bakıyor

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Sacha Boey transferinde sürpriz gelişme: Gitmeye sıcak bakıyor

Alman devi Bayern Münih'in, Fransız sağ bek oyuncusu Sacha Boey'yi kadrodan çıkarmak için Suudi Arabistan Pro Lig temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi. Oyuncunun takımdaki durumuna ilişkin açıklama yapan Bayern Sportif Direktörü Max Eberl, Boey ile yollarını ayırmak istediklerini yineleyerek "Hala açık olan bazı transfer piyasaları var. Bakalım neler olacak" dedi.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

Ülkemizde bir dönem Galatasaray'da forması giyen 25 yaşındaki Sacha Boey için yeni bir iddia ortaya atıldı. Christian Falk'un haberine göre; Bavyera devi, Sacha Boey için Suudi Arabistan Pro Lig ekipleriyle görüşme gerçekleştiriyor. Fransız sağ bekin, Everton'a transferinin son anda gerçekleşmemesinin ardından Suudi Arabistan'a gitmeye sıcak baktığı aktarıldı. Anlaşma sağlanamaması durumunda Bayern Münih'in, Boey'yi yeniden kadrosuna dahil edeceği belirtildi.

Sacha Boey
Başlık ResmiSacha Boey

"HALA AÇIK OLAN TRANSFER PİYASALARI VAR"

Bayern Münih'in Sportif Direktörü Max Eberl, Fransız sağ bek Sacha Boey'un kulüpteki geleceği hakkında yeni bir açıklama yaptı. Boey için ayrılık ihtimalini doğrulayan Eberl, "En başından bu yana, yani dört aydan fazla bir zamandır, bu konuyu çok net bir şekilde dile getirdik. Hala açık olan bazı transfer piyasaları var. Bakalım neler olacak" diye konuştu.

Sacha Boey
Başlık ResmiSacha Boey

"KALIRSA TAKIMIMIZIN BİR PARÇASI OLACAK"

Yaz boyunca Boey ile yollarını ayırmak istediklerini dile getiren Bayern'in bir diğer Sportif Direktörü Freund ise "Artık pek çok ülkede transfer piyasası kapalı olduğu için bu ihtimal daha düşük. Ancak daha önce de söylediğim gibi, o gerçekten iyi bir sezon öncesi dönem geçirdi, iyi oynadı ve hep profesyonelce davrandı. Eğer kalırsa takımımızın bir parçası olacak ve bizimle normal şekilde antrenman yapacak. O bizim için iyi bir oyuncu" ifadelerini kullanmıştı.

BAYERN KARNESİ

Alman ekibiyle tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Fransız oyuncu, 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Bayern ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki Sacha Boey'un, güncel piyasa değeri 10 milyon avro olarak gösteriliyor.

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