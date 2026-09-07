Düzce'de can pazarı! Tır ile patpat çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var
Düzce’de tır ile patpatın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana geldi. Alaplı kara yolunda tır ile patpatın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi alına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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