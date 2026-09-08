İstanbul Fatih’te taksi sürücüsü, ücret konusunda anlaşmazlık yaşayıp aracından indirdiği müşterilerini darp etti. O anlar arkadan gelen aracın kamerasıyla kayıt altına alınırken kaçan taksici, kısa sürede yakalandı.

6 Eylül Pazar günü saat 23.30 sıralarında İstanbul Fatih Ayvansaray Mahallesi’nde bir taksici skandalı daha yaşandı.

MÜŞTERİLERİ DÖVÜP KAÇTI

Taksi sürücüsü İ.H.K. (37), müşterileriyle taksi ücreti konusunda anlaşmazlık yaşadı. Çıkan tartışmanın ardından sürücü, aracından indirdiği şahısları darp ederek olay yerinden uzaklaştı.

Bir taksici dehşeti daha! Yaşlı çifti araçtan indirip darbetti

PARA KONUSUNA ANLAŞAMAMIŞLAR

Olayın ardından konu ile ilgili Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen İ.H.K., kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinde taksi ücreti konusunda müşterileriyle anlaşamadığını belirten şüphelinin, tartışmanın ardından olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüpheli İ.H.K., "kasten yaralama" suçundan gözaltına alındı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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