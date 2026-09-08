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ABD'nin ekonomi hamlesine İran'dan cevap! İşte verecekleri karşılık

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ABD'nin ekonomi hamlesine İran'dan cevap! İşte verecekleri karşılık

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD’nin ülkesine yönelik ekonomik tecrit politikasının karşılıksız kalmayacağını belirtti. Rızai, "Ekonomik savaşa Basra Körfezi’nden ABD’nin deniz ablukasının başladığı bölgeye kadar uzanan bir yasaklı bölge uygulaması ile karşılık verilecek" ifadelerini kullandı.

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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, sosyal medya üzerinden ABD ile yaşanan askeri gerilime ilişkin paylaşımda bulundu.

İran’ın son günlerde yeni füzeleriyle Washington yönetimine net bir uyarı gönderdiğini ifade eden Rızai, ABD’nin ülkesine yönelik ekonomik tecrit politikasının da karşılıksız kalmayacağını vurguladı.

"YASAKLI BÖLGE İLE KARŞILIK VERİLECEK"

"Ekonomik savaşa, Basra Körfezi’nden ABD’nin deniz ablukasının başladığı bölgeye kadar uzanan bir yasaklı bölge uygulaması ile karşılık verilecek" diyen Rızai, "ABD’nin savaş gemileri ile askeri üslerine yönelik operasyonel duruşumuz kökten bir şekilde yeniden düzenlendi" ifadelerini kullandı.

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KANADA'YA TEPKİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Kanada hükümetinin Tahran yönetimini kınayan ve İran’a yönelik yaptırımları destekleyen açıklamasına sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda ABD Başkanı Donald Trump’ın "Kanada'nın egemenliğini ve bağımsızlığını hiçe saydığını" ve "tüm ülkeyi ABD'nin bir parçası gibi gösterdiğini" hatırlatan Bekayi, "Tam da o gün, Kanada'nın dışişleri ve maliye bakanları zorba komşularına yaranmayı seçti; üstelik bölgemizdeki duruma dair tüm gerçekleri çarpıtan bir açıklamayla İran'ı hedef alarak" eleştirisinde bulundu.

"SİNDİRME POLİTİKASINA BOYUN EĞİŞİN GÖSTERGESİ"

ABD ve İsrail’in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı savaş öncesinde Hürmüz Boğazı’nın açık ve güvenli olduğunu hatırlatan Bekayi, "Kanada bunu gayet iyi biliyor" dedi.

Kanada’nın ABD saldırganlığını desteklerken aynı zamanda kendini "barış ve güvenlik", "seyrüsefer özgürlüğü" ve "uluslararası hukuk" savunucusu olarak sunamayacağını vurgulayan Bekayi, "Eğer mesele gerçekten seyrüsefer özgürlüğüyse; ABD’nin kötü niyetini bizzat tecrübe eden ve ABD'nin attığı imzaların kurşun kalemle yazıldığını bilen Kanada, neden Amerikan saldırganlığına, ablukasına ve ekonomik savaşına son verilmesi çağrısında bulunmak yerine, ABD'nin askeri saldırganlığını ve ekonomik terörizmini desteklemeyi seçiyor?" diye sordu.

Kanada’nın İran’a yönelik tutumunun "diplomasi" ya da "sorumlu devlet yönetimi" olmadığının altını çizen Bekayi, "Bu, stratejik bir kafa karışıklığının ve sindirme politikasına boyun eğişin göstergesidir" dedi. Bekayi, bu tutumun sürmesi halinde Kanada’nın kendini ABD zorbalığından ve saldırganlığından koruyamayacağı uyarısında bulundu.

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TRUMP İRAN’A EKONOMİK YAPTIRIM OPERASYONUNU DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ağustos’ta yaptığı açıklamada İran’a karşı şimdiye kadar dünyanın gördüğü en ezici ekonomik yaptırım operasyonunu başlattıklarını duyurarak, "İran’ı tecrit etmek ve oluşturdukları tehdidi ortadan kaldırmak için tüm müttefiklerimizin ABD'nin yanında durmasına ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı. Trump, "Bugün ayrıca, finans kuruluşlarının, işletmelerinin, havalimanlarının veya devlet kurumlarının İran'a herhangi bir şekilde can simidi olmasına izin veren ülkelerin de korkunç ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını duyuruyorum" demişti.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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