ABD Başkanı Donald Trump, Kanada, Meksika ve Grönland dahil çevredeki bölgeleri "ABD toprağı" olarak gösteren bir harita paylaştı. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sosyal medya hesabından Trump'ın paylaşımına tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Trump'ın yaptığı paylaşımda ülkenin mevcut sınırlarının yanı sıra Kanada, Meksika, Grönland ve Küba dahil çevredeki bölgelerin de "ABD toprağı" olarak gösterildiği görüldü.

Söz konusu görsel, Trump'ın ABD'nin New Mexico eyaletinin adındaki "Mexico" kelimesinin üzeri çizilerek yerine "America" yazılan haritayı paylaşmasının ardından geldi.

Trump'ın paylaştığı harita tepki çekti!

MEKSİKA'DAN TRUMP'A TEPKİ

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump'ın paylaşımına tepki gösterdi.

Sheinbaum, Meksika'nın "özgür, bağımsız ve egemen" bir ülke olduğunu belirterek, "hiçbir yabancı ülkenin himayesi altında olmadığını ve olmayacağını" ifade etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası