Tanju Özcan mahkemede bayıldı! Hakim karşısında çarpıcı sözler: Sizin insafınıza bırakıyorum

'Rüşvet' soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mahkemede fenalaşarak bayıldı. Özcan, "1 yılda 25 kilo verdim. Vücutta eriyecek yağ kalmadığı için kastan gidiyor. Kendimi acındırmak istemiyorum, böyle bir duruma düşmek istemiyorum ama hakim bey sizin insafınıza bırakıyorum" dedi.

Bolu'da 'rüşvet', 'irtikap' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarıyla 19 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Ankara Sincan Cezaevi’nden duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Duruşmada BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız ile Bolu Pazarcılar ve Manavlar Esnaf Odası ile Bolu Köroğlu Kredi, Esnaf ve Kefalet Odası Başkanı Mustafa Altındal da hazır bulundu.

"BENİ ÇIKARTMAMAK İÇİN OPERASYONLAR YAPILIYOR"

Savunmasında tutukluluk süresine ve dosyadaki gelişmelere tepki gösteren Tanju Özcan, yaklaşık 6 ay 8 gündür tutuklu olduğunu belirtti. İlk celsede market yetkililerinin dinlendiğini ve kendisine yöneltilen 'icbar' suçlamasının unsurlarının ortaya çıkmadığını savunan Özcan, sürecin kendisini cezaevinde tutmaya yönelik yürütüldüğünü ileri sürdü.

Tutuklu bulunduğu süre boyunca belediyedeki bazı çalışanların da soruşturma kapsamında tutuklanmasına tepki gösteren Özcan, "Sırf Tanju Özcan tutuklu kalsın diye temizlik işlerindeki arkadaşlarımızı da içeri almak nedir?" diye konuştu.

SAVUNMA SIRASINDA FENALAŞIP YERE DÜŞTÜ

Tanju Özcan'ın savunması sırasında ise duruşma salonunda sağlık sorunu yaşandı. Şekerinin yükselmesi nedeniyle fenalaşan Özcan, bir süre sonra yere düşerek bayıldı. Bunun üzerine duruşmaya ara verildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından gerekli kontrolleri yapılan Özcan, yeniden söz alarak sağlık durumunun tutukluluk koşulları açısından değerlendirilmesini istedi.

Özcan, şeker hastalığının kritik seviyede olduğunu belirterek, kan şekeri değerlerinin uzun süre yüksek seyrettiğini ve sağlık sorunlarının devam ettiğini söyledi. Bir yılda 25 kilo verdiğini ifade eden Özcan, "Vücutta eriyecek yağ kalmadığı için kastan gidiyor" dedi.

Tanju Özcan

"TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM"

Sağlık sorunlarının yanı sıra tutukluluğun kendisini fiziksel ve ruhsal açıdan yıprattığını dile getiren Özcan, mahkeme heyetine tahliye çağrısında bulundu.

Özcan, "Kendimi acındırmak istemiyorum, böyle bir duruma düşmek istemiyorum ama hakim bey sizin insafınıza bırakıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Avukatların beyanlarının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Tanju Özcan ile birlikte 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Adli kontrol tedbiri uygulanan sanıklar hakkındaki tedbirlerin de sürdürülmesine hükmedildi.

Dava, 19 Ekim tarihine ertelendi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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