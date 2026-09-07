ABD Başkanı Donald Trump, New Mexico eyaletinin adının “New America” olarak değiştirilmesi fikrini destekledi. Trump’ın paylaşımına New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham, "Bu isim tartışmaya açık değil." diyerek tepki gösterdi...

ABD ve Meksika arasında ticaret müzakereleri devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden New Mexico eyaletinin adının "New America" olarak değiştirilmesini destekleyen paylaşımlar yaptı. Trump, ABD'ye ait çeşitli haritaların görsellerini paylaşarak New Mexico'nun bulunduğu bölgenin adını "New America" olarak değiştirdi.

ABD'de 'yeni' kriz! Mexico gitti, America geldi

“VAY CANINA, BAYILDIM”

Trump yaptığı açıklamada, New Mexico eyaletinin adının değiştirilmesine yönelik öneriler aldığını ve bu fikri beğendiğini söyledi. Trump, "Potansiyel olarak inanılmaz, bu eyaletin halkı için çok daha prestijli ve güzel. Vay canına, bayıldım" ifadelerini kullandı. ABD'de federal hükümetin bir eyaletin adını değiştirme yetkisi bulunmuyor.

ONTARİO GÖLÜ'NÜN ADINI DA DEĞİŞTİRMİŞTİ

Trump, daha önce Kanada ile ticaret müzakerelerinde anlaşma sağlanamamasının ardından Ontario Gölü'nün adını "Lake America" olarak değiştirmişti.

ABD'de 'yeni' kriz! Mexico gitti, America geldi

“ABD VAR OLMADAN ÖNCE DE BU İSİM BİZİMDİ”

New Mexico Valisi Demokrat Michelle Lujan Grisham ise Trump'a sosyal medya hesabı üzerinden verdiği cevapta, "New Mexico'nun adı tartışmaya açık değil; ABD var olmadan önce de bu isim bizimdi" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası