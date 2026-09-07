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Spor

Alanyaspor, Rize'den 3 puanla dönüyor

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Alanyaspor, Rize'den 3 puanla dönüyor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'un Corendon Alanyaspor'u ağırladığı maçın 90 dakikası konuk ekibin 1-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

17. dakikada ev sahibi ekibin kazandığı kornerde topun başına geçen Laçi'nin gönderdiği şut, ceza sahasında savunma tarafından kontrol edildi.

21. dakikada Olawoyin'in pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ahmed Kutucu'nun şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

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25. dakikada Olawoyin'in ceza yayının önünden şutunda, kaleci Victor topu önleyerek gole izin vermedi.

45. dakikada konuk ekibin sağ taraftan kullandığı kornerde Hadergjonaj şutunu çekti. Savunma topu engelledi.

İlk yarı, golsüz sona erdi.

52. dakikada Çaykur Rizespor atağında orta sahadan gönderilen pasla sağ kanatta topla buluşan Ahmed Kutucu'nun ceza sahasının sağ çaprazından şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

57. dakikada konuk ekibin atağında ceza sahasının sağ çaprazından Makouta'nın pasında topla buluşan Ruan'ın şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

70. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Konuk ekibin sağ taraftan kazandığı köşe atışını Hadergjonaj kullandı. Bu futbolcunun ön direğe ortasında topu uzaklaştırmak isteyen Ariss, kafayla ters bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

90+3. dakikada Ahmed Kutucu'nun ceza sahasının sağ çaprazından içeriye gönderdiği topa Sowe kafayı vurdu. Kaleci Victor gole izin vermedi.

Corendon Alanyaspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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