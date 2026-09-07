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Dünya

Trump'tan Kanada'ya rest! Bombardier ürünlerine ABD'de satış yasağı

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Trump'tan Kanada'ya rest! Bombardier ürünlerine ABD'de satış yasağı

ABD Başkanı Donald Trump, Kanadalı uçak üreticisi Bombardier’in ürünlerinin artık ABD’de satılmayacağını açıkladı. Kanada’yı Amerikan şirketlerinin ülkedeki faaliyetlerini engellemekle suçlayan Trump, “Pazarımıza girmek istiyorlarsa, burada yatırım yapmalı” ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile ticari ilişkilerde yeni bir gerilime neden olacak açıklamada bulundu. Trump,

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Kanadalı uçak üreticisi Bombardier’in ürünlerinin artık ABD’de satılmayacağını duyurdu. Şirket gelirlerinin yüzde 50’den fazlasının ABD’den geldiğini savunan Trump, Bombardier ürünlerinin yeterince iyi olmadığını da öne sürdü.

Trump, paylaşımında, “Artık Bombardier ürünleri ABD’de satılmayacak” ifadelerini kullandı.

AMERİKAN ŞİRKETLERİNİ ENGELLEMEKLE SUÇLADI

Trump, Bombardier’in Amerikalı alıcılar, şirketler ve havalimanlarından önemli ölçüde faydalandığını iddia etti. Buna karşılık Kanada’nın ABD merkezli şirketlerin ülkedeki faaliyetlerinin önüne geçtiğini savundu.

Kanada’nın ABD merkezli Gulfstream Aerospace şirketinin ülkede iş yapmasını engellediğini öne süren Trump, bu durumu “tamamen haksız ve adaletsiz” olarak nitelendirdi.

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"AMERİKA'YI KUMBARA GİBİ GÖRMEYİ BIRAKMALILAR"

Trump, açıklamasında “Önce Amerika” politikası kapsamında ABD pazarına girmek isteyen yabancı şirketlere de mesaj verdi. Trump, “Pazarımıza girmek istiyorlarsa, burada yatırım yapmalı ve Amerika’yı bir kumbara gibi görmeyi bırakmalılar” dedi.

ABD Başkanı ayrıca Amerikan ürünlerinin tercih edilmesi gerektiğini savunarak, “Amerikan ürünlerini satın alın. Amerikan hava yollarıyla uçun. Amerikan içeceklerini için” ifadelerini kullandı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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