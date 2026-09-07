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Spor

Göztepe, 6 gollü maçta kâbusu yaşadı

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Göztepe, 6 gollü maçta kâbusu yaşadı

Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında Orhan Ak yönetiminde ilk maçına çıkan Gaziantep FK, deplasmanda Göztepe'yi 4-2 mağlup etti. Ligin dört haftalık bölümünü 1 puanla tamamlayan Ege temsilcisinde ilk devrede 4 gol yiyen kaleci Luka Gugeshashvili protesto edildi.

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Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında Göztepe ile Gaziantep Futbol Kulübü karşı karşıya geldi.

6 GOLLÜ DÜELLO

Gürsel Aksel'de oynanan maçı konuk ekip Gaziantep FK 4-2'lik skorla kazandı. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Halil Dervişoğlu, 10. dakikada Myenty Abena, 34 ve 45+1. dakikalarda Kacper Kozlowski attı. Ege temsilcisinin golleri ise 51 ve 90+3. dakikalarda Juan Santos'tan geldi. Ev sahibi ekipte 72. dakikada direkt olarak kırmızı kart gören Ogün Bayrak takımını 10 kişi bıraktı.

MIROSHI, TOBIASZ'I AŞAMADI

Göztepe'de ilk yarıda kazanılan penaltıda topun başına geçen Novatus Miroshi, Kacper Tobiasz'ı geçemedi.

Göztepe - Gaziantep FK
Başlık ResmiGöztepe - Gaziantep FK

GÖZTEPE 1 PUANDA KALDI

Orhan Ak yönetiminde ilk maçında çıkan Gaziantep FK, puanını 7'ye yükseltti. Stanimir Stoilov'un çalıştırdığı İzmir ekibi ise 1 puanda kaldı.

GUGESHASHVILI PROTESTO EDİLDİ

İzmir ekibinin Gürcü kalecisi Luka Gugeshashvili, 4 gol yediği ilk yarıda taraftar tarafından ıslıkla protesto edilirken tribünlere karşılık verdi. Stoilov, ikinci devrede Gugeshashvili'nin yerine oyuna Arda Özçimen'i aldı.

BİR SONRAKİ MAÇLAR

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Göztepe ise Corendon Alanyaspor deplasmanına gidecek.

Göztepe - Gaziantep FK
Başlık ResmiGöztepe - Gaziantep FK

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

5. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Ceza sahası önüne uzun gönderilen ve savunmadan seken top, Halil Dervişoğlu'nun önünde kaldı. Halil Dervişoğlu, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

10. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Maxim'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında altıpas üzerinde iyi yükselen Abena, kafayla topu filelere gönderdi: 0-2.

22. dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Savunmanın arkasına gönderilen topla ceza sahası çizgisi önünde buluşan Sorescu, öne çıkan kaleciyi çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı dışarı attı.

28. dakikada Arda Okan Kurtulan'ın sağ kanattan ortasında altıpas üzerindeki Juan'ın vuruşunda top dışarı çıktı. VAR sisteminden gelen uyarının ardından poziyonu izleyen hakem Ümit Öztürk, topun savunma oyuncusunun elinden sektiğini belirleyip penaltı noktasını gösterdi. Miroshi'nin kullandığı penaltıda kaleci Tobiasz, soluna uzanıp topu kornere çeldi.

34. dakikada Gaziantep FK, skoru 3-0'a taşıdı. Sol kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Kozlowski, sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı.

45+1. dakikada konuk ekip farkı 4'e çıkardı. Orta sahadan savunmanın arkasına gönderilen topu kontrol eden ve ceza alanına giren Kozlowski, sol çaprazdan çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-4.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gaziantep FK'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Göztepe - Gaziantep FK
Başlık ResmiGöztepe - Gaziantep FK

52. dakikada Göztepe farkı 3'e düşürdü. Arda Okan Kurtulan'ın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Janderson'un gönderdiği topla kale sahasında buluşan Juan, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-4.

72. dakikada Göztepe'de Ogün Bayrak, ceza sahası önünde Gassama'ya yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart gördü.

86. dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Stewart'ın sağ kanattan çevirdiği topla ceza sahası içerisinde buluşan Kozlowski, meşin yuvarlağı arka direkteki Gassama'ya gönderdi. Gassama'nın şutunda, kaleye paralel giden topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

90+1. dakikada Janderson, sol kanattan topu Juan'a aktardı. Juan, savunma oyuncularıyla mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk, maçta ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. 90+2'nci dakikada penaltıyı kullanan Juan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-4.

Karşılaşma, konuk ekip Gaziantep FK'nin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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