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Üzüm hasadında hastanelik olmuştu... Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı taburcu oldu

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Üzüm hasadında hastanelik olmuştu... Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı taburcu oldu

Üzüm hasadı sırasında elini makineye kaptırarak yaralanan Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, başarılı ameliyatın ardından tedavisini tamamlayarak hastaneden taburcu edildi. Cıllı’nın bir süre evinde istirahat edeceği bildirildi.

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Dün öğle saatlerinde kendisine ait bağda üzüm hasadı yaparken elini makineye kaptıran ve ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı'nın tedavisi başarıyla sonuçlandı.

Üzüm hasadında hastanelik olmuştu... Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı taburcu oldu
Başlık ResmiÜzüm hasadında hastanelik olmuştu... Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı taburcu oldu

AMELİYATININ ARDINDAN TABURCU OLDU

Yapılan kontrollerde tendonlarında zedelenme olduğu belirlenen ve başarılı bir ameliyat geçiren Cıllı, hastanedeki gözetim sürecinin ardından taburcu oldu.

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Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı üzüm hasadında elini makineye kaptırdı
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Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı üzüm hasadında elini makineye kaptırdı

Sağlık durumunun gayet iyi olduğu öğrenilen Başkan Cıllı'nın, bir süre evinde istirahat edeceği bildirildi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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